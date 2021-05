Neubeginn – Doris Warasin feat. Barbara Zanetti

Der April-Song der Challenge „12 Monate – 12 Songs“

Text: Barbara Zanetti

Musik: Barbara Zanetti und Doris Warasin

Arranged and mixed by Lorenzo Scrinzi

Kamera: Lena Wurz

Special thanks to:

✰Lorenzo Scrinzi✰ Arranger & Producer https://www.lorenzoscrinzi.com

✰Barbara Zanetti✰ https://www.barbarazanetti.com/​

✰MurX Theater & Academy✰ http://www.murx.it/​

NEUBEGINN

Unsere Begegnungen, so lange schon her. Diese Momente, fehlen so sehr.

Was selbstverständlich war, ist jetzt viel mehr. Die Zukunft fängt neu an.

Irgendwie ist jetzt die Zeit.

Irgendwie macht sich die Hoffnung wieder breit.

Einfach dankbar. Für das was ist, was kommt und war.

Unbeschwert lachen. Die Menschen. Die Orte. Kostbar.

Gemeinsam hier und jetzt, mit Kraft und Mut. Neue Wege öffnen sich.

Irgendwie ist jetzt die Zeit.

Irgendwie macht sich die Hoffnung wieder breit.

Einfach dankbar. Für das was ist, was kommt und war.

Unbeschwert lachen. Die Freiheit. Die Freundschaft. Kostbar.

Getragen vom Klang der Melodie. Von Schönheit die uns umgibt. Voller Poesie.

Fernab von Ängsten und Sorgen. Voll Zuversicht nach vorne.

Einfach dem Glück entgegen. Vertraue dem Leben.

Einfach leben, sich frei bewegen, kopflos, sorglos, berührt vom Leben.

Getragen vom Klang der Melodie. Von Schönheit die uns umgibt. Voller Poesie.

Einfach dankbar. Für das was ist, was kommt und war.

Unbeschwert lachen. Die Freiheit. Die Freundschaft. Kostbar.

Dankbar für das was ist, was kommt und war.

So wertvoll die Freundschaft. Die Freiheit. Das Leben. Kostbar.