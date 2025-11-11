NIGHT OF HELL 2025 in Lana / Sportplatz – Krampuslauf & Festival

Am 22. November 2025 wird Lana erneut zum Epizentrum des Grauens – wenn die Höllenschlucht Krampus Lana zur legendären Night of Hell rufen!

Wo andere sich schon auf den Winter einstimmen, bricht hier die Hölle los: Funken, Rauch, Trommeln, Hörner – und das ohrenbetäubende Grollen von 700 Krampussen aus 34 Gruppen! Die dämonische Prozession zieht ab 17:00 Uhr über den Showplatz in der Handwerkerzone Lana Süd, wo sich alles in eine einzige brodelnde Höllenlandschaft verwandelt.

Doch schon ab 14:00 Uhr beginnt das Spektakel mit der Festival-Action:



DJs & Shows auf dem Showplatz



Großes Festzelt – Mainstage mit heißen Beats und kalten Drinks



Après-Ski-Stage (Open Air) für alle, die nicht genug bekommen können



Showplatz-Stage für den ultimativen Blick aufs Krampustreiben

Und wenn die Felle dampfen und die Ketten klirren, geht’s weiter mit der Afterparty ab 19:30 Uhr – mit DJs, Bands und unbändiger Stimmung bis tief in die Nacht!

Alter: ab 16 Jahren



Ort: Handwerkerzone Lana Süd, Niederlana



Mehr Infos: hoellenschluchtkrampus.it oder auf Facebook