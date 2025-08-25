Bericht zum Film „Nobody“ (2021)

„Nobody“ ist ein kompromissloser Actionthriller aus dem Jahr 2021, inszeniert von Ilja Naischuller und geschrieben von Derek Kolstad, dem kreativen Kopf hinter „John Wick“. In der Hauptrolle überrascht Bob Odenkirk – bekannt aus „Better Call Saul“ – als scheinbar harmloser Familienvater mit einer explosiven Vergangenheit.

Handlung

Hutch Mansell lebt ein monoton wirkendes Leben: Er arbeitet in der Metallfirma seines Schwiegervaters, wird von seiner Familie kaum wahrgenommen und scheint ein echter „Nobody“ zu sein. Doch als zwei Einbrecher sein Haus überfallen und Hutch sich weigert, Gewalt anzuwenden, wird er von seiner Umgebung als Feigling abgestempelt.

Was niemand weiß: Hutch war einst ein hochgefährlicher Agent einer geheimen Organisation. Als er sich auf die Suche nach einem gestohlenen Armband seiner Tochter begibt, entfesselt er eine brutale Gewaltspirale, die ihn direkt mit der russischen Mafia konfrontiert. Der unscheinbare Familienvater wird zum gnadenlosen Rächer – und zeigt, dass man einen „Nobody“ besser nicht unterschätzt.

Besetzung

Bob Odenkirk als Hutch Mansell

Connie Nielsen als Becca Mansell

Christopher Lloyd als Hutchs Vater

RZA als Harry Mansell

Aleksei Serebryakov als Yulian Kuznetsov (Antagonist)

Bewertungen

Plattform Bewertung IMDb 7.4/10 Rotten Tomatoes 84% Metacritic 64/100 Filmstarts.de 4/5

Video-Empfehlungen

Diese Videos geben dir einen perfekten Eindruck vom Stil, der Action und der Atmosphäre des Films:

Nobody – Official Trailer (HD) – Der offizielle Trailer zeigt die Transformation von Hutch vom Familienvater zum tödlichen Kämpfer. Nobody | Bob Odenkirk Defends His Family in 4K HDR – Eine Szene in gestochen scharfem 4K, in der Hutch seine Familie verteidigt – kompromisslos und brutal. NOBODY | Full CRIME ACTION Movie HD – Zusammenschnitt der besten Actionmomente für Fans von kompromissloser Gewalt. NOBODY (2021) IS HARDCORE!! MOVIE REACTION!! First … – Eine unterhaltsame Reaktion mit Kommentaren zur Inszenierung und Odenkirks Performance. Nobody 2 | Official Trailer – Der Trailer zur Fortsetzung zeigt, dass Hutchs Geschichte noch lange nicht vorbei ist. Bob Odenkirk haut wieder allen auf die Fresse! – NOBODY 2 … – Deutsche Vorschau auf Teil 2 mit gewohnt bissigem Kommentarstil.

Fazit

„Nobody“ ist ein überraschend tiefgründiger Actionfilm, der mit schwarzem Humor, brutaler Choreografie und einem charismatischen Antihelden punktet. Bob Odenkirk beweist, dass er mehr kann als Anwalt spielen – er ist ein echter Actionstar. Wer „John Wick“ mag, wird „Nobody“ lieben.