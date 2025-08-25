Bericht zum Film „Nobody“ (2021)
„Nobody“ ist ein kompromissloser Actionthriller aus dem Jahr 2021, inszeniert von Ilja Naischuller und geschrieben von Derek Kolstad, dem kreativen Kopf hinter „John Wick“. In der Hauptrolle überrascht Bob Odenkirk – bekannt aus „Better Call Saul“ – als scheinbar harmloser Familienvater mit einer explosiven Vergangenheit.
Inhaltsverzeichnis
Handlung
Hutch Mansell lebt ein monoton wirkendes Leben: Er arbeitet in der Metallfirma seines Schwiegervaters, wird von seiner Familie kaum wahrgenommen und scheint ein echter „Nobody“ zu sein. Doch als zwei Einbrecher sein Haus überfallen und Hutch sich weigert, Gewalt anzuwenden, wird er von seiner Umgebung als Feigling abgestempelt.
Was niemand weiß: Hutch war einst ein hochgefährlicher Agent einer geheimen Organisation. Als er sich auf die Suche nach einem gestohlenen Armband seiner Tochter begibt, entfesselt er eine brutale Gewaltspirale, die ihn direkt mit der russischen Mafia konfrontiert. Der unscheinbare Familienvater wird zum gnadenlosen Rächer – und zeigt, dass man einen „Nobody“ besser nicht unterschätzt.
Besetzung
-
Bob Odenkirk als Hutch Mansell
-
Connie Nielsen als Becca Mansell
-
Christopher Lloyd als Hutchs Vater
-
RZA als Harry Mansell
-
Aleksei Serebryakov als Yulian Kuznetsov (Antagonist)
Bewertungen
|Plattform
|Bewertung
|IMDb
|7.4/10
|Rotten Tomatoes
|84%
|Metacritic
|64/100
|4/5
Video-Empfehlungen
Diese Videos geben dir einen perfekten Eindruck vom Stil, der Action und der Atmosphäre des Films:
-
– Der offizielle Trailer zeigt die Transformation von Hutch vom Familienvater zum tödlichen Kämpfer.
-
– Eine Szene in gestochen scharfem 4K, in der Hutch seine Familie verteidigt – kompromisslos und brutal.
-
– Zusammenschnitt der besten Actionmomente für Fans von kompromissloser Gewalt.
-
– Eine unterhaltsame Reaktion mit Kommentaren zur Inszenierung und Odenkirks Performance.
-
– Der Trailer zur Fortsetzung zeigt, dass Hutchs Geschichte noch lange nicht vorbei ist.
-
– Deutsche Vorschau auf Teil 2 mit gewohnt bissigem Kommentarstil.
Fazit
„Nobody“ ist ein überraschend tiefgründiger Actionfilm, der mit schwarzem Humor, brutaler Choreografie und einem charismatischen Antihelden punktet. Bob Odenkirk beweist, dass er mehr kann als Anwalt spielen – er ist ein echter Actionstar. Wer „John Wick“ mag, wird „Nobody“ lieben.