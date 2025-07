Phishing – Was ist das eigentlich? Phishing verstehen und verhindern – Einfach erklärt

Phishing – Was ist das eigentlich?

Kurz gesagt:

Phishing ist ein Trickbetrug im Internet. Dabei geben sich Betrüger als vertrauenswürdige Personen oder Firmen aus, um an persönliche Daten zu kommen – zum Beispiel Passwörter, Bankdaten oder Kreditkarteninformationen.

Stell dir vor, jemand tut so, als wäre er deine Bank – aber in Wirklichkeit ist es ein Betrüger, der dich in eine Falle locken will. Genau das ist Phishing.

Warum heißt das „Phishing“?

Das Wort „Phishing“ kommt vom englischen „fishing“ (Angeln) – und das ist sehr passend. Die Betrüger „angeln“ nach deinen Daten, indem sie dir einen verlockenden Köder (z. B. eine E-Mail oder Nachricht) auslegen. Wenn du darauf „beißt“, haben sie dich am Haken.

Wie funktioniert Phishing?

Es gibt verschiedene Methoden – hier sind die häufigsten:

1. Phishing per E-Mail

Du bekommst eine E-Mail, die aussieht, als käme sie von: deiner Bank, PayPal, Amazon, einem sozialen Netzwerk (z. B. Facebook), oder sogar deiner Firma.

Der Inhalt: Du sollst schnell handeln! Zum Beispiel: Dein Konto wurde gesperrt. Du sollst deine Daten bestätigen. Du bekommst eine angebliche Rechnung oder Mahnung.

Meist ist ein Link in der Mail enthalten, der auf eine gefälschte Website führt, die genauso aussieht wie das Original.

Ziel: Du gibst deine Zugangsdaten ein – und die Betrüger haben Zugriff.

2. Phishing per SMS oder WhatsApp („Smishing“)

Du bekommst eine SMS: „Ihr Paket ist unterwegs. Bitte bestätigen Sie hier: [Link]“ „Ihr Konto wird gesperrt. Jetzt reagieren!“

Auch hier führen die Links auf falsche Seiten – oder installieren Schadsoftware auf deinem Handy.

3. Telefon-Phishing („Vishing“)

Du wirst angerufen – angeblich vom: Finanzamt, Microsoft-Support, der Polizei oder deiner Bank.

Man redet dir ein Problem ein – und drängt dich, Daten preiszugeben oder Geld zu überweisen.

4. Gefälschte Webseiten

Manche Betrüger bauen komplette Kopien von echten Websites – nur die Adresse ist leicht verändert: statt www.paypal.com steht dort www.paypa1.com oder paypal-kundencenter.com

Gibst du dort deine Daten ein, landen sie direkt beim Betrüger.

Wie erkenne ich Phishing?

Hier sind typische Warnzeichen:

Verdacht Erklärung Seltsame Absenderadresse z. B. support@paypal-konto-info.com Dringender Handlungsdruck „Sofort reagieren!“ oder „Letzte Warnung!“ Fehlerhafte Sprache Viele Phishing-Mails sind schlecht übersetzt Komischer Link Zeige mit der Maus darauf – stimmt die Adresse? Datenabfrage per E-Mail Seriöse Firmen fordern niemals Passwörter per Mail an Anhänge in ZIP-/EXE-Form Diese könnten Viren enthalten

✅ Checkliste: Phishing erkennen & vermeiden

(Für Privatpersonen oder zum Ausdrucken & Aufhängen am Arbeitsplatz)

Woran erkenne ich eine Phishing-Nachricht?

☐ Absender sieht seltsam aus (z. B. support@paypal-info123.com)



☐ Der Text ist in schlechtem Deutsch oder Englisch



☐ Ich werde unter Zeitdruck gesetzt („Sofort handeln!“)



☐ Ich soll persönliche Daten per E-Mail oder Link eingeben



☐ Der Link führt auf eine verdächtige Website



☐ Es gibt Dateianhänge (ZIP, EXE) oder auffällige PDF-Rechnungen

Was soll ich tun, wenn ich eine Phishing-Mail bekomme?

☐ Nichts anklicken, keine Dateien öffnen



☐ Absender blockieren



☐ Mail als Spam oder Phishing markieren



☐ Wenn unsicher: direkt bei der echten Firma nachfragen



☐ Niemals antworten oder persönliche Infos preisgeben

️ Wie kann ich mich dauerhaft schützen?

☐ Immer Virenschutz und Updates aktiv halten



☐ Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen



☐ Unterschiedliche Passwörter verwenden



☐ Sensibilisiert bleiben – auch bei scheinbar harmlosen Nachrichten

Merksatz: