James Arthur ist zurück! Vor kurzem hat der britische Sänger seinen neuen Song “Naked” mit der Welt geteilt. Er ist der Vorbote auf Arthurs kommendes Album, das 2018 erscheinen wird.

Die neue Single “Naked” entstand in Zusammenarbeit mit Max Martin, Savan Kotecha und Johan Carlsson und spiegelt eine neue musikalische Leidenschaft des Briten wieder: Gospel. Der sei ihm sehr ans Herz gewachsen, wie Arthur in einem Interview meinte. Die Dokumentation von George Michael habe ihn daran erinnert, wie er Gospel-Einflüsse in den Pop gebracht hat, und wie herrlich das Ergebnis sein kann.

Über “Naked” sagt Arthur: “Die Eröffnungsakkorde sind essenziell. Es kommen zwar ein Crescendo, eine Bridge und das große Finale, aber der Song ist nie überladen, er bleibt der Schlichtheit der vier Akkorde treu. Der andächtige Aspekt gleicht einer Hymne – sobald man die Akkorde hört, möchte man darüber singen.”



James Arthur - Naked