Radio Sonnenschein – Unsere aktuellen Webradio Streams
Da Webradios in vielen Firmen-Netzwerken gar nicht durchkommen und zusätzlich auch das Problem mit Firewalls und Proxy-Servern besteht, haben wir nun unser Webradio zusätzlich auch auf den Standard-Ports 80 und 443 (SSL) erweitert.
Hier alle unseren erreichbaren aktuellen Streams:
Stream 1
https://radio.sunshine.it/ (Port 80 und Port 443 für Zuhörer hinter Firewalls)
Stream 2
https://stream.sunshine.it (Port 80 für Zuhörer hinter Firewalls)
Stream 3
https://radio.sunshine.it/shoutcast
Stream 4
https://radio.sunshine.it/icecast
Stream 5
https://streamcast24.eu/onair.html (mit Playliste)
Stream 6
https://live.sunshine.it/shoutcast
Stream 7
https://live.sunshine.it/icecast
Google Chrome straft Websites ohne SSL*-Zertifikat immer deutlicher ab. (Seit Google Chrome v. 68)
Google der Hersteller des weltweit führenden Web-Browsers Chrome hat Websites, für die kein SSL*-Zertifikat zur Verschlüsselung des Datenverkehrs verwendet wird, in der Adresszeile (URL) sehr deutlich als „Nicht sicher“ gekennzeichnet. Audiuo-Streams ohne https/SSL werden geblockt.
Unverschlüsselt ausgelieferten Websites Webstreams u.s.w. drohen damit herbe Vertrauensverluste.
In allen wichtigen Browsern wird kenntlich gemacht, ob eine Website über HTTPS ausgeliefert wird, oder nicht.
*Die Abkürzung SSL steht für „Secure-Sockets-Layer“ und bezeichnet ein Verschlüsselungsprotokoll für den sicheren Datenverkehr im Internet.
(walter wiedenhofer)