

Radio Sonnenschein – Unsere aktuellen Webradio Streams

Da Webradios in vielen Firmen-Netzwerken gar nicht durchkommen und zusätzlich auch das Problem mit Firewalls und Proxy-Servern besteht, haben wir nun unser Webradio zusätzlich auch auf den Standard-Ports 80 und 443 (SSL) erweitert.



Hier alle unseren erreichbaren aktuellen Streams:

Stream 1

https://radio.sunshine.it/ (Port 80 und Port 443 für Zuhörer hinter Firewalls)

Stream 2

https://stream.sunshine.it (Port 80 für Zuhörer hinter Firewalls)

Stream 3

https://radio.sunshine.it/shoutcast



Stream 4

https://radio.sunshine.it/icecast

Stream 5

https://streamcast24.eu/onair.html (mit Playliste)



Stream 6

https://live.sunshine.it/shoutcast

Stream 7

https://live.sunshine.it/icecast

Google Chrome straft Websites ohne SSL*-Zertifikat immer deutlicher ab. (Seit Google Chrome v. 68)

Google der Hersteller des weltweit führenden Web-Browsers Chrome hat Websites, für die kein SSL*-Zertifikat zur Verschlüsselung des Datenverkehrs verwendet wird, in der Adresszeile (URL) sehr deutlich als „Nicht sicher“ gekennzeichnet. Audiuo-Streams ohne https/SSL werden geblockt.



Unverschlüsselt ausgelieferten Websites Webstreams u.s.w. drohen damit herbe Vertrauensverluste.

In allen wichtigen Browsern wird kenntlich gemacht, ob eine Website über HTTPS ausgeliefert wird, oder nicht.

*Die Abkürzung SSL steht für „Secure-Sockets-Layer“ und bezeichnet ein Verschlüsselungsprotokoll für den sicheren Datenverkehr im Internet.

(walter wiedenhofer)