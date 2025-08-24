

Salt (2010) – Agentin, Verrat und Identität im Schatten des Kalten Krieges

Regie: Phillip Noyce

Hauptdarsteller: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor

Genre: Action, Thriller

Laufzeit: ca. 100 Minuten

Was wäre, wenn alles, was du über dich zu wissen glaubst, eine Lüge ist?

Genau mit dieser Frage spielt der Agententhriller „Salt“, in dem Angelina Jolie die CIA-Agentin Evelyn Salt verkörpert. Die Geschichte beginnt scheinbar klar: Salt arbeitet loyal für die CIA — bis ein russischer Überläufer auftaucht und behauptet, sie sei in Wahrheit eine Schläferagentin des KGB, deren Mission es ist, den US-Präsidenten zu ermorden.

Von einer Sekunde auf die andere wird die Jägerin zur Gejagten. Salt muss fliehen, um ihre Unschuld zu beweisen… oder verfolgt sie tatsächlich ein doppeltes Spiel? Der Film lebt von diesem ständigen Wechselspiel zwischen Wahrheit und Täuschung, Loyalität und Verrat.

Stärken des Films

Angelina Jolie brilliert in einer der körperlich forderndsten Rollen ihrer Karriere – mit waghalsigen Stunts, packenden Kampfszenen und einem undurchschaubaren Spiel zwischen Opfer und Täterin.

Hohe Spannung: Der Film setzt auf rasante Action, aber auch auf psychologische Twists, die bis zum Schluss Fragen offenlassen.

Kalter-Krieg-Vibes: Die Handlung greift das Thema „Schläferagenten“ auf und verbindet klassische Spionage-Elemente mit moderner Action.

Fun Fact

Ursprünglich sollte die Hauptrolle für Tom Cruise geschrieben werden, doch nach mehreren Skriptänderungen wurde die Figur weiblich — und Angelina Jolie machte „Salt“ zu einem ihrer ikonischsten Filme.

Fazit

„Salt“ ist kein klassischer Agentenfilm. Es geht nicht nur um Verfolgungsjagden und Explosionen, sondern auch um Identität, Vertrauen und Täuschung. Wer Actionfilme mit intelligenten Wendungen mag, sollte ihn nicht verpassen.