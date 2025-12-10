Simon & Mac – -17 Grad

Simon (Steirische Ziehharmonika, Gesang) & Mac (Drums, Gesang) stehen für eine

Show, die es so nur einmal gibt: Mitreißende Pop-Songs, tanzbare elektronische

Beats und alpine Klangwelten verschmelzen zu einem neuen Genre – Alps EDM.

Das Südtiroler Duo verbindet Tradition und Moderne auf innovative Weise. Mit

viralen Hits wie „VITA“ und „Soda & Campari“ begeistern sie europaweit, und ihre

Debütsingle „Gletscherblick“ wurde sogar zum Signature-Drink

Simon & Mac

Creators of Alps EDM / Tradition & Moderne

• Über 75 Konzerte pro Jahr in ganz Europa

• Offizielle Show beim Ischgl Closing 2024 (Main Stage)

• Auftritt beim Biathlon-Weltcup in Antholz

• Show auf der Main Stage und auf dem Eis zur Eröffnung des Skiweltcups in

Sölden – mit Launch ihres Drinks Gletscherblick

• Show auf der Fanmeile der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften Saalbach 2025

• Konzert beim Starkbierfest Paulaner am Nockherberg, München

• Main Act beim Event „Snow’n Sound“ in Saas-Fee (CH)

• Headliner beim Internationalen Alphornfestival in Nendaz (CH)

• Produktion und Veröffentlichung viraler Singles wie „VITA“ und „Soda &

Campari“

• Über 220.000 Follower auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen

• Mehr als 20 Millionen Aufrufe auf TikTok und Instagram in den letzten 12

Monaten

• Kooperationen mit internationalen Marken wie Agner Drumsticks und

Kärntnerland Harmonikas

