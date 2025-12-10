Simon & Mac – -17 Grad

Simon (Steirische Ziehharmonika, Gesang) & Mac (Drums, Gesang) stehen für eine
Show, die es so nur einmal gibt: Mitreißende Pop-Songs, tanzbare elektronische
Beats und alpine Klangwelten verschmelzen zu einem neuen Genre – Alps EDM.
Das Südtiroler Duo verbindet Tradition und Moderne auf innovative Weise. Mit
viralen Hits wie „VITA“ und „Soda & Campari“ begeistern sie europaweit, und ihre
Debütsingle „Gletscherblick“ wurde sogar zum Signature-Drink
Simon & Mac
Creators of Alps EDM / Tradition & Moderne
• Über 75 Konzerte pro Jahr in ganz Europa
• Offizielle Show beim Ischgl Closing 2024 (Main Stage)
• Auftritt beim Biathlon-Weltcup in Antholz
• Show auf der Main Stage und auf dem Eis zur Eröffnung des Skiweltcups in
Sölden – mit Launch ihres Drinks Gletscherblick
• Show auf der Fanmeile der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften Saalbach 2025
• Konzert beim Starkbierfest Paulaner am Nockherberg, München
• Main Act beim Event „Snow’n Sound“ in Saas-Fee (CH)
• Headliner beim Internationalen Alphornfestival in Nendaz (CH)
• Produktion und Veröffentlichung viraler Singles wie „VITA“ und „Soda &
Campari“
• Über 220.000 Follower auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen
• Mehr als 20 Millionen Aufrufe auf TikTok und Instagram in den letzten 12
Monaten
• Kooperationen mit internationalen Marken wie Agner Drumsticks und
Kärntnerland Harmonikas
