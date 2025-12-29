So kann Trump europäische Firmen über Nacht ruinieren | ZIB Magazin Spezial – Video

Microsoft, Visa, Google und Co. – US-amerikanische Digital-Dienstleister und Produkte gehören in Europa zum Alltag. Durch diese Abhängigkeit besteht auch die Gefahr, politisch erpressbar zu sein. Die Regierung von Donald Trump hat diese Karte vereinzelt auch schon gespielt. Immer mehr Expertinnen und Experten fordern daher, Europa digital von den USA unabhängiger zu machen.

