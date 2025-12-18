„sonx 2026“ sind da!

Es ist soweit: Mit „sonx 2026“ veröffentlicht rocknet.bz die dritte Ausgabe seiner erfolgreichen Musikinitiative. Der Sampler erscheint am 19. Dezember auf allen gängigen Streaming- und

Downloadplattformen und vereint zwölf Songs von Südtiroler Musikerinnen, Musikern und Bands aus unterschiedlichen Bereichen der Populärmusik..

Was einst während der Corona-Pandemie als einmalige Unterstützungsaktion gestartet war, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der Südtiroler Musiklandschaft entwickelt. Der Wettbewerb „sonx“ steht heute für einen jährlichen musikalischen Überblick über das kreative Schaffen im Land – von Rock und Pop über Hip-Hop, Funk und Reggae bis hin zu Jazz und Songwriter-Projekten.

Auch für „sonx 2026“ war die Resonanz groß: 46 unveröffentlichte Songs wurden eingereicht, aus denen eine Fachjury wegen Punktegleichheit nicht zehn, sondern elf Titel ausgewählt hat. Jeder der veröffentlichten Songs wurde mit 1.500 Euro honoriert.

Finanziert wird die Initiative vom deutschen Kulturassessorat und der Stiftung Sparkasse.

Erstmals galten bei dieser Ausgabe klare Regeln zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion: Zugelassen waren ausschließlich Beiträge mit menschlicher Urheberschaft; KI durfte nur unterstützend eingesetzt werden. Damit setzt „sonx“ bewusst auf echte Kreativität und handgemachte Musik.

Die Rechte an allen Songs verbleiben bei den Künstlerinnen und Künstlern. Für sie bedeutet die Teilnahme vor allem eines:

Sichtbarkeit. Durch die gemeinsame Veröffentlichung und Bewerbung des Samplers erhalten die Acts eine Bühne, die weit über die einzelnen Projekte hinausreicht.

Vervollständigt wird das diesjährige Album mit dem Gewinner-Song der elften Ausgabe der Rocknet Academy: Anna Vittur konnte mit ihrem Song „Wiedersehn“ überzeugen und wird damit auch auf „sonx 2026“ vertreten sein.

Mehr Infos im Internet: www.rocknet.bz