Stop Racism! Ein Fragetagebuch für mehr Bewusstsein gegen Rassismus

Am 21. März jährt sich der Internationale Tag gegen rassistische Diskriminierung. Die OEW – Organisation für Eine solidarische Welt hat dies auch heuer wieder zum Anlass genommen, um das öffentliche Bewusstsein für dieses wichtige Thema in Südtirol zu schärfen: mithilfe eines digitalen Fragetagebuchs, dessen Seiten in den letzten 21 Tagen auf den Social-Media-Kanälen der OEW und ihrer Partner*innen veröffentlicht wurden. Als gebündeltes PDF ist das Fragetagebuch auch unter oew.org/aktionen/stop-racism/ zum Download verfügbar.

Das digitale Fragetagebuch hat die OEW gemeinsam mit der Sozialdesignerin Salma Remadi entwickelt. 21 Fragen, Impulse und Denkanstöße rund um das Thema Rassismus sollen zur persönlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung anregen. Seit dem 1. März, also drei Wochen lang, haben die OEW und zahlreiche Partnerorganisationen – darunter die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, die Bezirksgemeinschaft Eisacktal, das Netzwerk der Eltern-Kind-Zentren Südtirols VFG, der Jugenddienst Lana-Tisens, AGB/CGIL, sowie das Amt für Jugend – die Inhalte über ihre Social-Media-Kanäle verbreitet und so einen digitalen Raum für Reflexion und Dialog geöffnet. Morgen, am 21. März, wird die zentrale Frage gestellt: Wie können wir konkret gegen Rassismus aktiv werden?



Adrian Luncke, Mitarbeiter der OEW, betont: „Rassismus ist ein strukturelles Problem, das unsere Gesellschaft durchzieht und verschiedenen Personengruppen unterschiedliche Möglichkeiten einräumt. Um ihm wirksam zu begegnen, braucht es die persönliche Auseinandersetzung aller.“



Salma Remadi, die derzeit ihren Master in ökosozialem Design an der Freien Universität Bozen schreibt, erklärt die Intention ihrer Arbeit so: „Für mich ist die Kampagne ein kleiner Beitrag für eine gerechtere Welt. Vielleicht kann sie wie ein kleiner Samen wirken, der auf der Mikroebene langfristig zu einer positiven Veränderung beiträgt.“ Original: „I co-created this campaign to scatter a few seeds in the soil, hoping that with the coming of spring they will sprout and South Tyrol might witness some change. I see it as a small action—perhaps only a seed—but one that hopes to contribute, even on a micro level, to the birth of a more just world.”



Die Aktionswochen „Stop Racism!“ stehen im Kontext des Internationalen Tages gegen rassistische Diskriminierung, den die Vereinten Nationen 1966 ins Leben gerufen haben. Der Gedenktag erinnert an das Massaker von Sharpeville (Südafrika) im Jahr 1960, bei dem die Polizei friedlich demonstrierende Menschen erschoss.

Rassismus wirkt bis heute global wie lokal fort. In einer Zeit multipler Krisen und erstarkender rechtsextremer Bewegungen in Europa und Italien bleibt es entscheidend, solidarisch zu handeln und aktiv gegen Diskriminierung einzutreten. Die OEW und ihre Partnerorganisationen setzen mit der Kampagne ein Zeichen und laden dazu ein, sich gemeinsam für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.



OEW-Geschäftsführerin Verena Gschnell betont: „Als OEW verstehen wir Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit als zentralen Beitrag für eine gerechtere Welt. Mit Initiativen wie ‚Stop Racism‘ schaffen wir Räume, in denen Menschen ihr eigenes Denken hinterfragen, Perspektiven wechseln und Verantwortung übernehmen können. Denn gesellschaftlicher Wandel beginnt immer auch bei jedem und jeder Einzelnen.“