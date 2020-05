Südtiroler Landesmuseen öffnen nach Corona wieder

Zwischen Samstag 16. Mai 2020 und Anfang Juni öffnen die zehn Südtiroler Landesmuseen nach dem Covid 19-bedingten Zutrittsstopp – unter strengen Auflagen – wieder ihre Tore.

Landeshauptmann und Museenlandesrat Arno Kompatscher freut sich darüber: „Das ist ein Symbol für einen langsamen und verantwortungsbewussten Wiedereinstieg ins Gesellschaftsleben. Selbstverständlich werden die großen Besucherzahlen fehlen, auch aufgrund der fehlenden Touristinnen und Touristen, ich bin aber überzeugt, dass die lokale Bevölkerung diese Zeit nützen wird, um unser Südtiroler Museumsgut zu besichtigen.“

Alle zehn Landesmuseen werden im Laufe der kommenden Wochen also wieder in Betrieb gehen und unter strengen Schutzmaßnahmen zugänglich sein; den Anfang macht dabei das Landesmuseum Bergbau: Die Standorte Ridnaun und Steinhaus im Ahrntal öffnen am kommenden Samstag, 16. Mai 2020; in Ridnaun können dann allerdings nur die Ausstellungsräume besichtigt werden, während der Schaustollen, der Poschhaus-Stollen und die Aufbereitungsanlage wegen der engen Räumlichkeiten noch geschlossen bleiben. Aus demselben Grund ist auch der Standort Prettau weiterhin nicht zugänglich. Weitere Informationen zum Museum gibt es unter www.bergbaumuseum.it.

Am Dienstag, 19. Mai 2020 folgen dann das Südtiroler Archäologiemuseum mit Weltstar Ötzi in Bozen (www.iceman.it), das Naturmuseum Südtirol in Bozen (www.natura.museum/), die Festung Franzensfeste (www.franzensfeste.info) und der Hauptsitz des Museum Ladin, das Museum Ladin Ciastel de Tor in Sankt Martin in Thurn im Gadertal (www.museumladin.it).

Ebenfalls ab Dienstag, 19. Mai 2020 ist das von Schloss Tirol verwaltete Schloss Velthurns wieder zugänglich, während Schloss Tirol ( www.schlosstirol.it ) ab Mittwoch 20. Mai 2020 seine Ausstellungen zeigen kann; das Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte kann dann von mittwochs bis sonntags besichtigt werden.

Darauf folgt das Südtiroler Landesmuseum für Tourismus auf Schloss Trauttmansdorff bei Meran, kurz Touriseum genannt ( www.touriseum.it ): Zusammen mit den Gärten geht der Betrieb hier voraussichtlich am Freitag 29. Mai 2020 wieder los.

Das Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde in Dietenheim bei Bruneck (www.volkskundemuseum.it), das Südtiroler Weinmuseum in Kaltern (www.weinmuseum.it) und das Südtiroler Landesmuseum für Jagd- und Fischerei auf Schloss Wolfsthurn in Mareit/Ratschings (www.wolfsthurn.it) folgen am Mittwoch, 3. Juni 2020.

Den Abschluss macht das Museum Ladin Ursus ladinicus in Sankt Kassian im Gadertal ( www.museumladin.it ), das ab Freitag, 5. Juni 2020 wieder zugänglich sein wird.

Die bis Ende Juli geplanten Vermittlungsangebote und Veranstaltungen der Landesmuseen werden nicht stattfinden und in einigen Museen muss man sich vor dem Besuch anmelden, Details dazu gibt es auf den jeweiligen Webseiten.

In allen Landesmuseen gelten natürlich die vom entsprechenden Landesgesetz vorgeschriebenen Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus, die Museumsbetreibenden und die Museumsgäste müssen folglich bestimmte Hygiene- und Schutzregeln beachten, d.h. vor allem die festgelegten Abstände einhalten und einen Mund- und Nasenschutz tragen. Zudem müssen bei zu starkem Zufluss die Eintritte gestaffelt werden.