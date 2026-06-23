Südtiroler Sanitätsbetrieb: Gesundheitsinfos jetzt in Leichter Sprache

Leichte Sprache: Ein Gesundheitswesen für alle

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat seine Homepage um eine Version in „Leichter Sprache“ erweitert – mit ausgewählten Rubriken, die besonders nützliche Informationen für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Ziel ist eine zugänglichere und inklusivere Kommunikation: Der Zugang zu verständlichen Informationen soll aktiv gefördert werden – wie es auch das Gesetzesdekret Nr. 222/2023 vorsieht.

Leichte Sprache zeichnet sich durch kurze Sätze, geläufige Wörter, Erklärungen komplexerer Begriffe und eine lesefreundliche Gestaltung aus. Sie ist ein wichtiges Instrument für Menschen mit kognitiven, Lern- oder Sprachschwierigkeiten – nützt aber auch einem breiten Publikum.

Zu komplexe Texte sind für viele Menschen eine unsichtbare, aber reale Barriere. Verständlichere Inhalte fördern Selbstständigkeit, Inklusion und Chancengleichheit. Das Projekt wird 2026 mit einem externen Spezialisten weiterentwickelt, wobei besonders benachteiligte Gruppen im Fokus stehen.

Erstellt wurden die Texte von OKAY, dem Büro der Lebenshilfe Bozen, das auch die Website-Struktur ausgearbeitet hat. Eine Testlesergruppe aus Menschen mit Lernschwierigkeiten hat die Inhalte auf echte Verständlichkeit geprüft. Die vereinfachten Texte ersetzen keine rechtsgültigen Dokumente, sondern bauen Kommunikationsbarrieren ab und machen öffentliche Dienstleistungen zugänglicher.

„Gesundheitsinformationen müssen für alle verständlich sein“, betont Landesrat Hubert Messner. „Das neue Portal in Leichter Sprache hilft Bürgerinnen und Bürgern, sich selbstständig zu informieren und im Gesundheitswesen besser zurechtzufinden. Verständliche Kommunikation ist ein zentraler Teil von Barrierefreiheit und guter Versorgung.“

Verwaltungsdirektor Luca Armanaschi ergänzt: „Mit dem Bereich in Leichter Sprache weiten wir die Aufmerksamkeit, die unsere Mitarbeitenden täglich zeigen, auf den ersten digitalen Kontakt aus. Kommunikationsbarrieren abzubauen bedeutet, das zu tun, wofür das öffentliche Gesundheitswesen steht: für alle da zu sein, ohne Ausnahme.“

Die Website in Leichter Sprache: leichte-sprache.sabes.it