The Blackout (2019)

Ein unerklärliches Phänomen unterbricht weltweit die komplette Strom-versorgung und löscht zeitgleich praktisch die gesamte Erdbevölkerung aus. Wer oder was konnte nur innerhalb von Sekunden solch eine Katastrophe anrichten? Ein militärischer Außenposten in Russland bleibt von der Apokalypse verschont und wird zum Zufluchtsort für diejenigen, die sich irgendwie retten konnten. Im Laufe ihrer Außenmissionen entdecken die Soldaten keine Spur menschlichen Lebens, werden jedoch von einer unbekannten Streitmacht angegriffen.

Auf der Suche nach Antworten machen die Überlebenden eine grausame Entdeckung, die den Fortbestand der Menschheit infrage stellen wird. Ohne ersichtlichen Grund geht die Menschheit zu Grunde, die wenigen Überlebenden befinden sich in Russland und bieten den Angreifern die Stirn.