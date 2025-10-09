Törggelefest des Musikvereins Lana begeisterte Jung und Alt



Am 4. Oktober 2025 lud der Musikverein Lana zum traditionellen Törggelefest auf den Rathausplatz – und wieder einmal wurde es ein voller Erfolg. Bei herbstlichem Wetter, bester Stimmung und musikalischer Unterhaltung durch die Waltener Böhmische und das Holladuo feierten zahlreiche Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit dem Verein.

„Wir freuen uns riesig über die vielen Gäste, die unser Törggelefest mittlerweile fest in ihrem Herbstkalender eingeplant haben“, sagte Obmann Hannes Schmidt. „Es war ein wunderbarer Tag voller Musik, Begegnung und echter Lananer Geselligkeit.“

Neben traditionellen Törggele-Gerichten sorgten frisch gebratene Kastanien und hausgemachte Krapfen für kulinarische Highlights. Auch die kleinen Gäste kamen nicht zu kurz – die Hüpfburg war ein Publikumsmagnet für Kinder. Ein besonderer Höhepunkt des Festes war die Ziehung der großen Gaudilotterie, bei der zahlreiche attraktive Preise verlost wurden.

„Solche Feste leben vom Zusammenhalt“, betont Schmidt zum Abschluss. „Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, unseren Musikantinnen und Musikanten sowie den Unterstützern, die dieses gelungene Fest erst möglich gemacht haben.“