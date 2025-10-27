Trinken Sie Wasser zur richtigen Zeit – für Gesundheit und Wohlbefinden

Wasser ist die Grundlage allen Lebens und spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Doch nicht nur die Menge, sondern auch der Zeitpunkt des Trinkens ist entscheidend, um den Körper optimal zu unterstützen.

1. Gleich nach dem Aufwachen



Beginnen Sie den Tag mit einem Glas Wasser. Nach 6–8 Stunden Schlaf ist der Körper leicht dehydriert. Ein Glas Wasser am Morgen aktiviert den Stoffwechsel, unterstützt die Verdauung und hilft, die Organe zu reinigen.

2. Vor den Mahlzeiten



Etwa 20–30 Minuten vor dem Essen ein Glas Wasser zu trinken kann die Verdauung verbessern. Es bereitet den Magen auf die Nahrungsaufnahme vor, sorgt für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und kann helfen, ein Völlegefühl zu verhindern.

3. Während des Trainings



Wer aktiv ist, verliert Flüssigkeit über Schweiß. Regelmäßiges Trinken während sportlicher Aktivitäten hält den Wasserhaushalt stabil, verhindert Müdigkeit und unterstützt die Leistungsfähigkeit.

4. Zwischen den Mahlzeiten



Trinken Sie auch zwischen den Mahlzeiten. Kleine Schlucke über den Tag verteilt halten die Konzentration hoch, fördern die Hautgesundheit und unterstützen die Entgiftung des Körpers.

5. Vor dem Schlafengehen – aber mit Maß



Ein Glas Wasser kurz vor dem Schlafengehen kann den Körper mit Flüssigkeit versorgen und die Regeneration unterstützen. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel zu trinken, um nächtliche Toilettengänge zu vermeiden.

Fazit:



Wasser ist mehr als nur Durstlöscher. Wer es zur richtigen Zeit trinkt, steigert seine Leistungsfähigkeit, unterstützt die Verdauung und stärkt das Wohlbefinden. Machen Sie das bewusste Trinken zu einem festen Bestandteil Ihres Tages – Ihr Körper wird es Ihnen danken.