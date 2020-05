UNSER LANA – LANA NOSTRA: DEINE MEINUNG ZÄHLT

Die Lananer Antwort auf den Neustart lautet „Unser Lana – Lana nostra“. Mit einer Suche nach Testimonials macht die Arbeitsgruppe „Wirtschaftskreislauf Lana“ den ersten Schritt an die Öffentlichkeit.

Insgesamt 20 Fragen stellen die Lananer Betriebe und Verbände in diesen zwei Wochen an ihre Kunden und Gäste zum Thema „Unser Lana – Lana nostra“. Genutzt werden Kommunikationskanäle wie Facebook und Instagram, aber auch Email und Whats App. Jeder Wirtschaftsbereich verwendet einen eigenen „Unser Lana – Lana nostra“ – Sticker mit dem gemeinsamen Begriff „local“. Alle Antworten werden bis zum 02.06.2020 gesammelt und im Rahmen weiterer Aktionen veröffentlicht.

Machen Sie mit und folgen Sie uns #UNSERLANA #LANANOSTRA

Ziel der Kampagne „Unser Lana – Lana nostra“ ist es, Anreize für den Kauf lokaler Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Davon sollen sowohl Konsumenten als auch Anbieter profitieren. Die lokalen Wirtschaftskreisläufe sollen gefördert, Produkte und Dienstleistungen gestärkt und die Wertschöpfung in Lana langfristig garantiert werden.

Die Arbeitsgruppe „Wirtschaftskreislauf Lana“ wurde auf Initiative der Gemeindereferentin Anna Holzner ins Leben gerufen. In der Gruppe sind die Gemeinde Lana sowie Vertreter der Lananer Wirtschaftsverbände: Kaufleute Lana, Südtiroler Bauernbund – Ortsausschuss Lana, Landesverband der Handwerker – Ortsausschuss Lana und Tourismusverein Lana und Umgebung.

Laufend neue Informationen zur Kampagne „Unser Lana – Lana nostra“ finden Sie unter: www.gemeinde.lana.bz.it/de/Unser_Lana_-_Lana_nostra

UNSER LANA – LANA NOSTRA: É IMPORTANTE LA TUA OPINIONE

La risposta di Lana alla ripartenza è „Unser Lana – Lana nostra „. Con la ricerca di testimonials, il gruppo di lavoro „Ciclo econonomico Lana“ muove il primo passo e si presenta al pubblico.

Nelle prossime due settimane le aziende e associazioni di categoria di Lana presenteranno ai loro clienti e ospiti complessivamente 20 domande sul tema „Unser Lana – Lana nostra“. La comunicazione avverrà tramite i canali come Facebook e Instagram, ma anche per e-mail e Whats App. Ogni settore economico utilizza un proprio adesivo „Unser Lana – Lana nostra“ con in comune il termine „local„. Tutte le risposte saranno raccolte fino al 02.06.2020 e pubblicate in occasione di ulteriori azioni.

Partecipa e seguici #UNSERLANA #LANANOSTRA

L’obiettivo della campagna „Unser Lana – Lana nostra“ è quello di creare incentivi per l’acquisto di prodotti e servizi locali. Di questo ne devono approffittare sia i consumatori che i fornitori. Promuovere i cicli economici locali, rafforzare la produzione e i servizi, garantendo nel tempo un valore aggiunto per Lana.

Il gruppo di lavoro „Ciclo economico Lana“ è nato su iniziativa dell‘assessore comunale Anna Holzer. Nel gruppo, oltre al Comune di Lana, sono presenti rappresentanti dei settori economici: commercianti di Lana, Associazione agricoltori Alto Adige – comitato Lana, Associazione provinciale degli artigiani – comitato Lana e l’Associacione turistica Lana e dintorni.

Aggiornamenti sulla campagna „Unser Lana – Lana nostra“ saranno pubblicati sul sito:

https://www.comune.lana.bz.it/it/Unser_Lana_-_Lana_nostra