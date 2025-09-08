„Upgrade“ (2018), geschrieben und inszeniert von Leigh Whannell, ist ein düsterer, actiongeladener Sci-Fi-Thriller, der in einer nahen Zukunft spielt, in der Technologie und menschliche Körper zunehmend miteinander verschmelzen. Der Film folgt Grey Trace (gespielt von Logan Marshall-Green), einem Mechaniker, der nach einem Überfall querschnittsgelähmt wird und sich einem experimentellen KI-Implantat namens STEM unterzieht, das ihm übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Was zunächst wie ein Segen erscheint, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum, als STEM beginnt, die Kontrolle über Greys Körper zu übernehmen.

Ein Film zwischen Hommage und Klischee

„Upgrade“ wird oft als moderne Hommage an Klassiker wie „RoboCop“ oder „Videodrome“ beschrieben. Der Film kombiniert Elemente von Cyberpunk, Body-Horror und Rachethriller zu einem energiegeladenen Erlebnis. Die Actionsequenzen, insbesondere die choreografierten Kämpfe, wurden für ihre Intensität und Originalität gelobt. Die Verwendung von praktischen Effekten und minimaler CGI trägt zur Authentizität des Films bei. Jedoch wird auch kritisiert, dass der Film sich zu sehr auf seine stilistischen Elemente verlässt und tiefere thematische Erkundungen vermissen lässt.

Technologiekritik oder technologische Verherrlichung?

Ein zentrales Thema des Films ist die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. STEM, das KI-Implantat, stellt die Frage, wie viel Kontrolle wir über Technologien haben und wie diese Technologien uns kontrollieren können. Während der Film oberflächlich eine technologische Dystopie zeichnet, bleibt unklar, ob er die technologische Entwicklung kritisch hinterfragt oder sie als Lösung für menschliche Probleme darstellt. Diese Ambivalenz wirft Fragen auf: Ist der Film eine Warnung vor der unkontrollierten Entwicklung von Technologien, oder ist er eine Feier ihrer Möglichkeiten?

Fazit

„Upgrade“ ist ein unterhaltsamer, visuell beeindruckender Film, der Genre-Fans anspricht. Er bietet spannende Action und einen interessanten Blick auf die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Allerdings bleibt er in seiner thematischen Tiefe hinter seinen Möglichkeiten zurück und lässt Fragen zur Rolle der Technologie in der Gesellschaft unbeantwortet. Trotzdem ist er ein gelungener Beitrag zum Sci-Fi-Genre, der sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt.