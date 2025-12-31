

Vibe Coding ist das Programmieren mit Sprache statt Code – und in diesem Video lernst du in 8 Schritten alles, was du brauchst, um sofort loszulegen. Von der Definition über Plattform-Auswahl bis zu deinem ersten eigenen Projekt. Kein Vorwissen nötig, aber am Ende weißt du genau, wie du mit KI echten Code schreibst und speicherst.

🔗 LINKS & RESSOURCEN

Claude Code: https://www.claude.com/product/claude…

Cursor: https://cursor.com/?from=home

WisprFlow Pro*: https://wisprflow.ai/r?WISPR32258

GitHub: https://github.com/