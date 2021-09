Vize Polizeichefin Nunzia Alessandra Schilirò: „Grüner Pass ist nicht legal, ich muss es sagen. Ich habe kein Verbrechen begangen“

Der obligatorische Grüne Pass „verstößt gegen die Artikel des ersten Teils der italienischen Verfassung. Und wenn ein Gesetz unrechtmäßig ist, habe ich die Pflicht, das zu sagen, weil ich ein Vertreter des Staates bin. Ich bin eine Polizistin. Ich habe kein Verbrechen begangen“.

Dies sagte Nunzia Alessandra Schilirò, die Vize-Polizeichefin von Rom, in einem Interview mit La Repubblica, die nach ihren Erklärungen von der Bühne der No-Pass-Demonstration in San Giovanni in den Mittelpunkt einer Kontroverse geriet. Gestern kehrte sie zur Arbeit zurück, bei der Kriminalpolizei.

„Einige Kollegen grüßen mich nicht mehr, sie halten mich für ein Monster. Für andere bin ich eine Heldin. Ich fühle weder das eine noch das andere“, erklärt sie. Mir die Schuld an den Zusammenstößen zu geben, ist reine Science Fiction“, denn ich habe keine Gewaltbereitschaft gefördert“.

Wissen sie eigentlich, dass sie mit ihren Äußerungen ihren Arbeitsplatz riskieren? „Auf jeden Fall. Ich fürchte, dass es so enden könnte, aber es ist wichtig, klarzustellen, dass ich auf dieser Bühne ein freier Bürger war. Ich war Nunzia Alessandra Schilirò, ich trug keine Uniform.

Ich habe von meinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Ich bin als Polizistin bekannt, weil dieselbe Verwaltung mich jahrelang im Fernsehen für die von mir durchgeführten Ermittlungen vertreten hat. Jetzt halten sie mich für einen Terroristen. Das ist absurd, ich bin Pazifist und lasse mich von Ghandi inspirieren“.

Wenn ein Gesetz nicht rechtmäßig ist, habe ich die Pflicht, dies gemäß Artikel 54 der Verfassung zu sagen“, bekräftigte die Vize-Polizeichefin. Ich habe kein Fehlverhalten begangen. Ich werde jede Maßnahme gegen mich anfechten, ich werde nicht aufhören.

Was die Verpflichtung zum Grünen Pass betrifft, die am 15. Oktober in Kraft treten wird, „habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Ich werde verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Schilirò sagt, sie leide und sei enttäuscht von der Behandlung, die die Verwaltung für mich reserviert habe, und verrät, dass sie Vorschläge aus der Politik erhalten habe: „Ja, aber im Moment bin ich Polizistin, ich habe nicht die Absicht, Politikerin zu werden.

Den Artikel nachlesen auf adnkronos

Das Interview auf repubblica.it