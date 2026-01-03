Warnstufe Orange: Ab 3. Jänner 2026 bis zu minus 20 Grad möglich

Extreme Temperaturen: Ab Samstag (3. Jänner 2026) scheint im Warnlagebericht des Landeswarnzentrums zweithöchste Warnstufe Orange auf – Bevölkerungsschutz ruft dazu auf, Verhalten diesen Bedingungen anzupassen.

LPA – In höhergelegenen Tälern, vor allem in schneebedeckten Lagen wird es in den kommenden Nächten sehr kalt, die Temperaturen sinken auf unter minus 15 Grad, berichtet Günther Geier vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Vor allem im Hochpustertal und in weiteren Gemeinden können die erwarteten Tiefsttemperaturen zwischen minus 16 und minus 20 Grad Celsius liegen. Auch im übrigen Landesgebiet wird es sehr kalt, überall werden Tiefsttemperaturen zwischen minus 8 Grad und minus 16 Grad Celsius erwartet.

Der Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz weist deshalb für die kommenden drei Tage Warnstufe Gelb und Warnstufe Orange im Hinblick auf extreme Temperaturen auf. Außergewöhnliche Kältetemperaturen können sich auf die Gesundheit der Menschen auswirken, die sich im Freien aufhalten, unterstreicht der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger: Bei extremer Kälte sollte die Kleidung den extremen Temperaturen angepasst und der Aufenthalt im Freien so kurz wie möglich gehalten werden, um gesundheitliche Risiken wie Unterkühlung und Erfrierungen zu vermeiden. Die tiefen Temperaturen können auch Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung der Grundversorgungsdienste und auf die Infrastrukturen haben. Bei extremer Kälte können Verkehrsbehinderungen aufgrund von Vereisungen auftreten. Auch Schäden an Trinkwasserleitungen oder Abwasserleitungen sind möglich. Diese Informationen sollten auch die Gäste beherzigen, die sich derzeit in diesen Gebieten aufhalten, da sie unter Umständen mit derart niedrigen Temperaturen nicht vertraut sind. Informationen zu Verkehr und Mobilität, Wetter und Lawinen Der Warnlagebericht wird täglich vom Landeswarnzentrum veröffentlicht. Informationen zur Verkehrssituation gibt es laufend aktualisiert auf den Seiten der Landesverkehrsmeldezentrale und auf www.suedtirolmobil.info. Stets aktuelle Online-Informationen gibt es zudem zur Wetterlage und zur Lawinensituation.