Weißes Kreuz – Knapp 1000 kostenlose Einkaufsgänge!

Ständig gefordert ist das Weiße Kreuz auch in der Coronavirus-Krisenzeit: Obwohl die Rettungseinsätze und die geplanten Krankentransporte zurückgegangen sind, weil die Leute vermehrt daheim sind, und weil ein Großteil der Therapien, Visiten usw. nicht durchgeführt werden, hat der Landesrettungsverein alle Hände voll zu tun.

Täglich bewältigen die Helfer rund 80 Rettungseinsätze und zahlreiche Krankentransporte, auch von Covid-19-Patienten. Etwa 300 freiwillige und angestellte Mitarbeiter decken pro Tag die verschiedenen Dienste ab. Mit Stand am Karfreitag verzeichnete der Verein seit Beginn der Anti-Coronavirus-Verordnungen fast 1000 kostenlose Einkaufsdienste, vorwiegend für Lebensmittel und Medikamente; im Schnitt 50 Anfragen pro Tag, die von der Einsatzzentrale in Bozen koordiniert werden. Die Sektion Bozen führte bis dato am meisten Einkaufsdienste durch, gefolgt von Meran, Brixen, Sulden, Gröden und Unterland. Gut angenommen wird auch die Mithilfe von etwa 50 Freiwilligen in 9 Alten- und Pflegeheimen im Land zur Unterstützung des Pflegepersonals.

Weiters führt die Sektion Zivilschutz in Zusammenarbeit mit der Weiß-Kreuz-Sektion Sterzing und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb im Auftrag der Landesagentur für Bevölkerungsschutz die Quarantäne-Einrichtung in Gossensaß, in der derzeit mehr als 50 Personen betreut werden. Das Weiße Kreuz sorgt dort unter anderem für die Betreuung, Verpflegung sowie für die gesamte Logistik inklusive der Einkäufe.

„Dank unserer engagierten Mitarbeiter kann sich der Verein jeder Situation problemlos anpassen und bei Bedarf auch innerhalb kürzester Zeit neue Dienste anbieten und bestehende ausbauen“, betont Weiß-Kreuz-Präsidentin Barbara Siri. „Besonders hervorzuheben ist in diesen Tagen das Ehrenamt im Verein: Ohne die Freiwilligen wären wir nicht so flexibel aufgestellt“, ergänzt Direktor Ivo Bonamico dankbar.

Bolzano, 15 aprile 2020

Quasi 1000 servizi spesa

La Croce Bianca anche durante la crisi del coronavirus è sempre in azione: malgrado il numero d’interventi di soccorso e trasporto infermi sia diminuito, perché le persone sono più spesso a casa e perché gran parte delle terapie, visite ecc. non vengono effettuate; l’Associazione Provinciale di Soccorso è costantemente impegnata.

Ogni giorno, i soccorritori gestiscono circa 80 interventi di soccorso e numerosi trasporti infermi, tra cui anche pazienti Covid-19. Circa 300 volontari e dipendenti coprono i vari servizi quotidiani. Fino al Venerdì Santo, dall’inizio della normativa anti-coronavirus, l’associazione ha registrato quasi 1000 servizi gratuiti di spesa, principalmente per alimenti e medicinali; in media 50 richieste al giorno, coordinate dalla centrale operativa di Bolzano. La sezione di Bolzano ha svolto il maggior numero di servizi spesa, seguita da Merano, Bressanone, Solda, Val Gardena e Bassa Atesina. Anche l’assistenza di circa 50 volontari, in 9 case di riposo e di cura della provincia, a sostegno del personale infermieristico è ben accolta.

Inoltre, la Sezione della Protezione Civile in collaborazione con la Croce Bianca di Vipiteno e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, gestisce su incarico dell’Agenzia Provinciale per la Protezione Civile, la struttura di quarantena a Colle Isarco; dove sono attualmente assistite più di 50 persone. Tra le altre cose la Croce Bianca fornisce assistenza, catering e tutta la logistica compresi gli acquisti.

„Grazie all’impegno del nostro personale, l’associazione può facilmente adattarsi a qualsiasi situazione e, se necessario, offrire nuovi servizi ampliando quelli esistenti in breve tempo“, sottolinea la presidente della Croce Bianca Barbara Siri. „In questi giorni è particolarmente degno di nota il contributo dei volontari dell’associazione: senza i quali non potremmo essere così flessibili“, aggiunge il direttore Ivo Bonamico con gratitudine.