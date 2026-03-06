

Wild As Her – Ain’t My Man

Release: 27. Februar 2026

EP: Heartshaped Road (physisch erschienen im Dezember 2025 als CD und Vinyl) Label: Boots & Guitars Records

Podcast: Wild As Her – Weekly: Ain’t My Man – Special (ab 1. März 2026 auf allen Plattformen)

„Ain’t My Man“ – Wenn man erkennt, dass man das fünfte Rad am Wagen ist

Mit ihrer neuen Single „Ain’t My Man“ veröffentlichen Wild As Her die letzte Auskopplung aus ihrer Akustik-EP Heartshaped Road. Der Song begleitet das Projekt von Caro von Brünken und Chris Kaufmann schon seit einiger Zeit – doch erst im reduzierten, akustischen Klangbild der EP fand der Titel den passenden Rahmen für eine Veröffentlichung.

Inhaltlich erzählt „Ain’t My Man“ von einem Moment der Klarheit. Von der Erkenntnis, dass man in einer Beziehung vielleicht nie wirklich den Platz hatte, den man sich gewünscht hat.

Es ist der Moment, in dem man merkt, dass man das sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen ist – und dass es manchmal besser ist zu gehen, als an etwas festzuhalten, was nie wirklich sein wird.



Musikalisch bewegt sich der Song zwischen klassischer Lagerfeuer-Attitüde und modernem Country-Sound. Die reduzierte Instrumentierung lässt viel Raum für Stimme und Emotion. Getragene und abgestoppte Akustikgitarren verleihen dem Song eine ruhige Dynamik und lassen ihn atmen – fast so, als würde die Zeit selbst ein wenig langsamer vergehen, wenn das Herz schwer ist. Dabei verbindet der Titel Singer-Songwriter-Intimität mit der emotionalen Direktheit moderner Country-Produktionen, wie man sie etwa von Künstlerinnen wie Lainey Wilson kennt.

Die ersten Ideen zu „Ain’t My Man“ entstanden ganz ungeplant auf der Terrasse von Chris Kaufmanns Wohnung. Bei einem lockeren Jam mit seinem Sohn am Cajón tauchte plötzlich ein prägnantes Gitarrenriff auf, aus dem sich innerhalb kurzer Zeit der Kern des Songs entwickelte.

„Plötzlich war dieses Gitarrenriff da – und dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich Chris.

Mehr über die Entstehungsgeschichte, das Songwriting und die Produktion von „Ain’t My Man“ erzählen Caro von Brünken und Chris Kaufmann in einer Special-Folge ihres Podcasts „Wild As Her – Weekly“, die am 1. März 2026 erschienen ist. Darin geben die beiden persönliche Einblicke in den kreativen Prozess hinter dem Song und sprechen darüber, wie sich der Titel im Laufe der Zeit zu em entwickelt hat, was man heute hört.

Nach der Veröffentlichung der EP gönnen sich Wild As Her aktuell eine kurze kreative Pause – zumindest nach außen hin. Hinter den Kulissen arbeiten Caro von Brünken und Chris Kaufmann bereits an neuen Ideen und Projekten. Über diese werden sie bald mehr erzählen, denn im späten Frühjahr startet für das Duo das Konzertjahr 2026.



Vorher steht jedoch noch eine weitere Veröffentlichung an, über die momentan noch nicht gesprochen werden darf. Vorerst gilt es also, die aktuelle Single „Ain’t My Man“ zu genießen.

„Ab Frühsommer geht es endlich wieder auf die Straße und auf die Bühnen der Nation“, freut sich Caro von Brünken.

„Die genauen Termine werden wir zeitnah kommunizieren – aber dieses Jahr haben wir wirklich ein paar spannende Konzerte für unsere Fans am Start.



Veröffentlichungstermin: 27. Februar 2026

Label: Boots&Guitars Records

EP: „Heartshaped Road“ (erschienen physisch im Dezember 2025)

Musik und Text: Caroline von Brünken, Christian Kaufmann

Länge: 4:12

ISRC: DEZC62534885

Vocals: Caro von Brünken

Gitarren, Keys: Chris Kaufmann Mix: Dominik Aster

Kontrabass: Björn Werra Master: Mischa Janisch Hammond, Rhodes: Nick Flade

“Ain’t My Man” – Wenn man das fünfte Rad am Wagen ist Am 27. Februar 2026 veröffentlichen Wild As Her mit „Ain’t My Man“ die letzte Single aus ihrer Akustik-EP Heartshaped Road. Der Song ist zwar schon vor einiger Zeit entstanden, doch erst im Rahmen der reduzierten, akustischen Ästhetik der EP fand er den passenden musikalischen Rahmen für eine Veröffentlichung.

Musikalisch bewegt sich der Titel zwischen klassischer Lagerfeuer-Attitüde und modernem Country-Sound – irgendwo zwischen Singer-Songwriter-Intimität und der emotionalen Direktheit

aktueller Künstlerinnen wie Lainey Wilson. Die getragenen, agestopptenlassen den Song atmen und spiegeln das langsame Verrinnen der Zeit wider, wenn ein Herz schwer ist.

Im Zentrum steht die Perspektive einer Protagonistin, die erkennt, dass sie das fünfte Rad am Wagen ist und es manchmal wirklich besser ist zu gehen.

Die ersten Ideen zum Song entstanden ganz ungeplant auf der Terrasse von Chris Kaufmanns Wohnung. Während eines lockeren Jams mit seinem Sohn am Cajón tauchte plötzlich dieses

prägnante Akustikgitarren-Riff auf.

„Plötzlich war dieses Gitarrenriff da – und dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich Chris.

Mehr über die Entstehungsgeschichte, das Songwriting und die Produktion von „Ain’t My Man“ erzählen Caro von Brünken und Chris Kaufmann in einer Special-Folge ihres Podcasts „Wild As Her – Weekly“, die am 1. März 2026 erschienen ist.