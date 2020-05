Wilde Flamme – Engel, Retter und Helden – Video

Bereits zum fünften Mal treffen sich Musiker aus den verschiedensten Genres, um zusammen ein Charity Projekt einzusingen und einzuspielen. Das von der Band Frei.Wild und dessen Label Rookies&Kings im Jahre 2012 ins Leben gerufene Projekt, entpuppte sich im Laufe der Jahre als wirklichen Publikumsliebling und hochgelobte Sache. In der Vergangenheit wurden bereits über 25.000 EUR gesammelt und verschiedenen wohltätigen Zwecken zukommen lassen. Im Jahre 2020 und durch die aktuell herrschende COVID19 Krise haben sich sage und schreibe 20 Bands bzw. rund 100 Einzelkünstler beteiligt und einen Song der Extraklasse produziert! Das Ganze unter höchst erschwerten Quarantäne Bedingungen. Wir denken, das Ergebnis kann sich auch dieses Mal wirklich sehen und hören lassen:

Wir präsentieren stolz:

Wilde Flamme: ENGEL, RETTER UND HELDEN !!!

Beteiligte Bands in alphabetischer Reihenfolge:

AMPEX

ARTEFUCKT

BAD JOKERS

EIZBRAND

FREI.WILD

GOITZSCHE FRONT

GRENZEN|LOS

HANGAR X

KING KONGS DEOROLLER

KURT OBERHOLLENZER

LOCAL BASTARD

MARCO FACCHIN

MARTINO SENZAO

ROCKWASSER

SCHLUSSAKKORD

STUNDE NULL

UNANTASTBAR

VIVA

WARTHY

WIENS NO.1

Genaue Details über die Spendenverteilung sind hier gelistet:

www.projekt-wilde-flamme.com

VVK-Start: 26.04.2020 VÖ Digital: 03.05.2020 VÖ Physisch: 08.05.2020

www.rookiesandkings.com | Soulfood Music

Engel, Retter und Helden

Sie sind mehr als nur ein goldener Faden

Sie sind mehr als ein Netz, das uns trägt

Mehr als nur weiß‘, rote und blaue Engel

Sie sind das, was uns hilft, uns in die Lüfte hebt

Sie sind Retter, sie sind Engel, sie sind Helden

Immer im Einsatz und im Kampf gegen die Zeit

Immer am Limit, für alle und für jeden

Sie bringen uns zurück in Sicherheit

Ein Dank an alle

Engel, Retter und Helden

Ein Dank an jeden

Für die Hilfe, für den Mut

Lasst uns jetzt alle alles geben

In diesen Zeiten voller Not

Ein Dank an alle

Engel, Retter und Helden

Sie gehen durch Stürme, trotzen Ängsten und Gefahren

Sie geben alles und das echt zu jeder Zeit

Helfen grenzenlos, riskieren dabei ihr Leben

Es geht alles, auch um unsere alte Freiheit

Mit Herz im Einsatz und fast immer aus freien Stücken

In schweren Stunden bleiben die Uhren echt niemals stehen

Sind wir bereit, soweit auch selbst alles zu geben?

Es geht um dich, um mich, es geht um unser aller Leben

Reicht uns der Mut? Oder siegt die Angst?

Nicht jeder kann ein Held sein, hey, und auch Angst ist ok

Es geht hier nur ums Leben und nicht um Ruhm, um Dank und Applaus

Wir werden es sehen, dieser Welt gehen die Engel nicht aus

Musik & Text: Philipp Burger

Recording: Jörg “Warthy“ Wartmann, Alex Lysjakow

Mix & Mastering: Alex Lysjakow

Audio-Produktion: Philipp Burger, Jörg „Warthy“ Wartmann, Stefan Putnik, André Donay, Ruwen Herko, Aaron Puntajer, Moritz Homrighausen, Matthias Bonnefeld, Jörg Woltering, Joachim Bergmeister, Julian Stahnke, Georg Kirchler, Martin Kaun, Flo Rittweger, Steffen „Kiedi“ Kiederer, Pascal „Bocki“ Bock, Max Enöckl, Martino Senzao, Christopher Räuchle

Tonstudios: Rookies&Kings Studios Brixen/ Dessau, Illuminated Music Studio

Additional Guitars & Programmings: Jörg „Warthy“ Wartmann

Percussion & Additional Drums: Kurt Oberhollenzer

Keyboards: Marco Facchin

Video-Produktion:

Regie, Kamera, Schnitt: Alex Wörl | www.alexwörl.de

Assistenz / Making Of: Leon Block

Aufnahmen Phillip Burger: Michael Schweighofler

Danke an:

GPR Klinikum Rüsselsheim

Nicole Block

MFS Rettungsdienst

Heiko Hahnenstein

Moritz Mauritzcat

Sophie Kerstin Willberg

Marco Weber

Kirchner und Partner GmbH

Julien-Mark Müller

Feuerwehr Rüsselsheim (Königstädten)

Patrick Pötschick

Stadtwerke Rüsselsheim

REWE Markt Rüsselsheim

Marion Wollnitza

Pascal Wollnitza

Bauernhof Lösch GbR

Jens Lösch