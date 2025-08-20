Windows 11 auf älteren PCs: So geht’s ohne Ballast – dank Tiny11 – Video



Tiny11: Windows 11 auf älteren PCs installieren – ohne TPM-Zwang und Bloatware

Viele Nutzer wollen Windows 11 auf älteren PCs oder Laptops installieren, stoßen dabei aber auf unnötige Hürden: Microsoft verlangt TPM 2.0, zwingt zur Nutzung eines Microsoft-Kontos und installiert jede Menge Bloatware. Mit Tiny11 gibt es eine schlanke und effiziente Lösung, um Windows 11 trotzdem problemlos nutzen zu können.

Warum Tiny11? – Die Vorteile auf einen Blick

Ab Oktober 2025 endet der Support für Windows 10. Wer bis dahin noch nicht umgestiegen ist, muss sich mit Windows 11 beschäftigen. Das Problem: Microsoft blockiert ältere Geräte durch strikte Hardware-Anforderungen, obwohl viele PCs eigentlich leistungsfähig genug wären.

Hier setzt Tiny11 an: Mit dieser modifizierten Windows-11-Version könnt ihr die Beschränkungen umgehen und das Betriebssystem auch auf älteren Computern nutzen – schnell, leichtgewichtig und ohne Ballast.

Was ist Tiny11 genau?

Tiny11 ist eine angepasste Windows-11-ISO, die ihr auf einen bootfähigen USB-Stick spielt. Von dort installiert ihr eine optimierte, schlanke Windows-11-Version, die speziell für ältere Systeme entwickelt wurde.

Die Vorteile im Detail:

1. Windows 11 ohne TPM 2.0 installieren

Die übliche TPM-2.0-Prüfung ist in Tiny11 deaktiviert. Dadurch könnt ihr Windows 11 auch auf über zehn Jahre alten PCs und Notebooks installieren.

2. Lokales Konto statt Microsoft-Zwang

Tiny11 erlaubt wieder die klassische Einrichtung eines lokalen Benutzerkontos – ohne Pflicht, sich mit einem Microsoft-Konto anzumelden.

3. Weniger Bloatware, mehr Leistung

Tiny11 entfernt viele vorinstallierte Apps und Dienste, die das System sonst verlangsamen:

Microsoft Edge

OneDrive

Teams

Clipchamp

Spiele & Newsfeeds

Office-Testversionen

Was ihr davon braucht, könnt ihr jederzeit manuell nachinstallieren. So spart ihr Speicherplatz, Rechenleistung und Nerven.

Tiny11 installieren – so geht’s

Tiny11-ISO herunterladen – aus einer seriösen Quelle. Bootfähigen USB-Stick erstellen (z. B. mit Rufus). Vom USB-Stick starten und Windows 11 in der Tiny11-Version installieren. System individuell anpassen und nur die Software installieren, die ihr wirklich braucht.

Fazit: Windows 11 ohne Einschränkungen

Tiny11 ist die perfekte Lösung für alle, die Windows 11 auf älteren PCs installieren möchten. Ihr umgeht nicht nur die TPM-2.0-Hürde, sondern erhaltet auch ein aufgeräumtes, performantes System ohne unnötige Bloatware. Damit könnt ihr eure Hardware länger nutzen und trotzdem von den neuesten Windows-Updates profitieren.

Video (von GIGA)