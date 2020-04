„WIR SIND IM KRIEG“ – Europa macht dicht und bleibt zuhause – Video

Frankreich hat im Kampf gegen das Coronavirus eine Ausgangssperre verhängt. Ab Dienstag (17. März 2020) sollten alle Franzosen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen. „Wir sind im Krieg“, betonte er im Verlauf seiner Rede immer und immer wieder. „Der Feind ist da und er ist unsichtbar. Aber wir werden den Krieg gewinnen“.

Wegen der Corona-Krise wollen heute Europas Staats- und Regierungschefs über weitgehende Einreisestopps in der Europäischen Union debattieren. Und was ist mit den tausenden Deutschen, die nun wegen massiver Reisebeschränkungen im Ausland festsitzen? Außenminister Maas will sich heute dazu äußern. Womöglich werden sie nach Hause zurückgeholt. Unterdessen kommt in immer mehr Teilen Europas das Leben fast zum Erliegen.

Quelle: Welt Nachrichtensender auf youtube