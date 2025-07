„You Were Never Really Here“ (2017), in Deutschland unter dem Titel „A Beautiful Day“ veröffentlicht, ist ein intensiver, psychologisch aufgeladener Neo-Noir-Thriller von Lynne Ramsay, basierend auf der gleichnamigen Novelle von Jonathan Ames. Der Film wurde bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert, wo Joaquin Phoenix als bester Schauspieler und Ramsay für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurden.

Handlung – Bericht

Joe (Joaquin Phoenix) ist ein traumatisierter Kriegsveteran mit einer dunklen Vergangenheit bei FBI und Militär. Er lebt zurückgezogen in New York und kümmert sich um seine demente Mutter. Sein Beruf: Er rettet entführte Mädchen aus dem Menschenhandel – mit brutaler Effizienz und einem Hammer als Waffe.

Als er den Auftrag erhält, die Tochter eines Senators aus einem Kinderbordell zu befreien, gerät er in eine politische Verschwörung. Der Senator begeht angeblich Selbstmord, seine Tochter Nina wird erneut entführt, und Joe wird zur Zielscheibe korrupter Regierungsagenten. Während er sich durch eine blutige Spur kämpft, wird klar: Joe ist nicht nur auf einer Rettungsmission – er kämpft gegen seine eigenen Dämonen.

Hauptdarsteller

Schauspieler Rolle Joaquin Phoenix Joe Ekaterina Samsonov Nina Votto Judith Roberts Joes Mutter Alex Manette Senator Votto John Doman John McCleary Alessandro Nivola Governor Williams

Stil & Besonderheiten

Genre : Psychologischer Thriller, Neo-Noir

FSK : ab 16 Jahren

Laufzeit : 90 Minuten

Musik : Jonny Greenwood (Radiohead)

Stil : Fragmentarisch, poetisch, brutal – mit minimalem Dialog und starker Bildsprache

Themen: Trauma, Gewalt, Erlösung, Kinderschutz, Suizidgedanken

Rezeption

IMDb : 6,7/10

Rotten Tomatoes : 89 %

Metacritic : 84/100

Kritik: Gelobt für Phoenix’ intensive Darstellung, Ramsays kompromisslose Regie und die dichte Atmosphäre. Verglichen mit Taxi Driver und Léon – Der Profi.

Fazit

„You Were Never Really Here“ ist kein klassischer Thriller, sondern ein verstörendes, künstlerisch anspruchsvolles Porträt eines gebrochenen Mannes. Der Film ist roh, emotional und visuell eindrucksvoll – ein kompromissloses Werk über Gewalt, Schuld und die Suche nach Erlösung.