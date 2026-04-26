Zeckenschutzimpfung: hohe Akzeptanz in der Bevölkerung

Auch in diesem Monat fand die Impfinitiative gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine durch Zeckenstiche übertragene Viruserkrankung, großen Zuspruch in der Südtiroler Bevölkerung.

Insgesamt ließen sich nämlich 550 Personen gegen FSME impfen.

In Brixen, wo die dreitägige Impfaktion begonnen hat, wurden 84 Impfungen verabreicht, in Meran 111 und in Bruneck 141. Den Abschluss bildete heute (24. April) Bozen mit 214 geimpften Personen.

„Wiederum haben wir die Bestätigung erhalten, dass die FSME‑Impfung von der Bevölkerung gut angenommen wird“, erklärt Dr.in Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) des Südtiroler Sanitätsbetriebes. „Diese Daten stimmen uns zuversichtlich und motivieren uns, weiter daran zu arbeiten, dass auch andere Präventionsinitiativen von der Bevölkerung positiv wahrgenommen werden.“

Im Rahmen der Impfaktion gegen FSME war es auch möglich, den Schutz gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten aufzufrischen. In Südtirol haben sich insgesamt 188 Personen auch für eine Auffrischimpfung entschieden.

Die Impfinitiativen werden im Laufe des Jahres erneut durchgeführt.