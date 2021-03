1.200 Restaurants und Pizzerien in ganz Italien öffnen

Covid-19 – ab dem 6. April 2021 werden 1.200 Restaurants und Pizzerien in ganz Italien zum Mittag- und Abendessen öffnen.

Dies verkündete Paolo Bianchini, Präsident von Mio Italia, Movement of Hospitality Companies, einer großen Gruppe von Kleinunternehmern in diesem Sektor. Eine Entscheidung, die getroffen wurde, „weil wir nichts mehr zu verlieren haben“.



„Ab Dienstag, 6. April 2021, werden 1.200 Restaurants, Kneipen, Brauereien und Pizzerien in ganz Italien (darunter 300 in Rom und Latium) zum Mittag- und Abendessen geöffnet sein. Es ist weder eine Provokation noch ein demonstrativer Akt, sondern eine Frage des Überlebens„. Das verkündete Paolo Bianchini, Präsident von Mio Italia, Movimento imprese ospitalità (Mio), einer großen Gruppe von Kleinunternehmern im Gastgewerbe am Tisch (Horeca), die mit Mio Italia verbunden ist.

„Ein Jahr lang werden die kleinen Unternehmer der Gastfreundschaft am Tisch gezwungen, zu schließen,

zu öffnen und zu schließen, entgegen den wissenschaftlichen Erkenntnissen, ohne Perspektiven, Programmierung, Sanierungspläne, angemessene Entschädigung, Intervention bei den Fixkosten. Sie sind nicht mehr Herr über die Gegenwart und die Zukunft und die ihrer Familien. Mit dem letzten Dekret wurde der Support unter anderem mit einem Handout versehen, das nach dem 10. April 2021 kommt“, fügt Bianchini hinzu.

„Unterdessen gehen die Insolvenzen weiter und es kommen weiterhin Zwangsräumungen und Vorladungen zu Gericht – so die Leiter des Vereins -.

Das Land verliert durch die bösen Entscheidungen der Politik ein wichtiges Unternehmen nach dem anderen, das insgesamt 30 Prozent des BIP geschaffen hat. Nicht nur: „Der Staat ist hilfloser und unverantwortlicher Zeuge des Zusammenbruchs der Produkte Made in Italy und des Vertriebssektors, der gerade wegen der Blockaden des Horeca-Sektors und der daraus resultierenden gefährdeten Kredite den Bankinstituten finanziell ausgeliefert ist“, erklärt Bianchini.

Niemand von uns hat mehr etwas zu verlieren.

Konfrontiert mit der Beerdigung von Bars, Restaurants, Pizzerien, Kneipen, traf sich der Vorstand von Mio Italien am Sonntag, 21. März 2021, um die einzig mögliche Option zu entscheiden, eine erzwungene Wahl: wir gehen gegen die Regeln vor, nach all den Anti-Covid Maßnahmen…. so Bianchini.

Quelle: https://roma.corriere.it