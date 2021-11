ADVENTSGEFLÜSTER beim GASSL ADVENT KLAUSEN

Stimmen erheben sich in Klausen wie das Knistern eines gemütlichen Feuers. Bestimmt und voll – und

doch sanft – werden Sie vom Wind getragen. Der Duft von süßen Krapfen und weihnachtlichen

Gewürzen hängt in der Luft. Die Besucher*innen tauchen in eine fast vergessene Erfahrung ein: dem

Zuhören und Abschalten von all dem Schnelllebigen.

Acht Poetry Slammerinnen und Slammer aus ganz Südtirol verkünden frohe Botschaften beim Gassl

Advent Klausen. An allen vier Samstagen im Advent, ab 14:00 Uhr im Kapuzinergarten am Rande der

Altstadt. Dort hat sich auch der Weihnachtsmarkt eingenistet, mit viel Handwerklichem und

Selbstgemachtem, sowie typischen und traditionellen Produkten.

Das Klausner Stadtgeschrei geht damit in die zweite Runde. Nach dem Erfolg im September lädt nun

der Gassl Advent in Klausen zum Adventsgeflüster ein. Besinnlich. Entschleunigend. Besucher*innen

können einfach nur hinhören und sich ein klein wenig verzaubern lassen. Die Autor*innen verkünden

selbstverfasste sozialkritische Botschaften und geben den Besucher*innen positive Gedanken mit auf

den Weg – denn Weihnachten steht vor der Tür.

Mit dabei sind Jakob Dellago, Moritz Anrater, Julia Braunhofer, Valentina Gander, Jasmin Gfader,

Nathan Laimer,Theresa Künig und Hannah Tonner. Das Adventsgeflüster findet am 27. November

sowie am 4. und 11. und 18. Dezember jeweils um 14:00 Uhr im Kapuzinergarten statt. Zutritt nur mit

Green Pass.

Adventsgeflüster ist eine Initiative der Wirtschaftsgenossenschaft Klausen und des Tourismusvereins

Klausen Barbian Feldthurns Villanders. Für die Organisation zeichnet Hannah Tonner verantwortlich.

Alle Infos zum Gassl Advent Klausen und zum Weihnachtsmarkt finden Sie unter

www.klausen.it/gassl-advent

DIE SLAMMER*INNEN

ist 23 Jahre alt. In der Vorweihnachtszeit fühlt er sich gut, weil zuhause alle

Freunde und Familie wieder zusammenkommen. Ansonsten ist er aber nicht der mega

Weihnachtsfan. Sie lassen sich zwar nicht als Nascherei bezeichnen, doch die Grießnocken seiner

Mama sind mega!

Moritz Anrater ist 17 Jahre alt, kommt aus Meran und ist amtierender Poetry Slam-Landesmeister.

Die Adventszeit empfindet er oft leider etwas als etwas stressig, wenn man aber mal zur Ruhe

kommt, ist es umso schöner. Seine Lieblingsnascherei in der Weihnachtszeit sind Mamas

Schokoladenkekse.

Julia Braunhofer kommt aus Ratschings und ist 18 Jahre alt. Im Advent fühlt sie sich zurückversetzt in

die Zeit, als sie noch ein Grundschulkind war und die Weihnachtszeit eine magische Zeit war, auf die

man sich schon das ganze Jahr gefreut hat. Julias Lieblingsnascherei ist Lebkuchen.

Valentina Gander ist ebenfalls 18 Jahre alt und kommt aus Südtirols kleinstem Städtchen Glurns. Ihre

Stimmung im Advent ist ein Kuddelmuddel aus Kuschelstimmung, einem leichten Oktoberblues und

Kaminfeuergemütlichkeit. Lieblingsweihnachstnaschereinascherei: Haferkekse von Nana!

Jasmin Gfader stammt aus Klausen und ist 18 Jahre alt. Sie wünschte sich, sie fühlte sich in der

Vorweihnachtszeit gelassener und ausgewogener, leider wird es einem nicht so leicht gemacht in

dieser schnellebigen Welt Jasmins Lieblingsnascherei ist Panettone mit ganz viel Staubzucker.

Nathan Laimer ist 16 Jahre alt und kommt aus Meran. Für ihn ist die Adventszeit, ist die Zeit, in der

die schönen Winter- Weihnachtsgefühle aufkommen. Die Zeit mit der Familie und ein

Weihnachtsgebäck für zwischendurch machen die Vorfreude perfekt! Am liebsten nascht er in dieser

Zeit Lebkuchen.

Theresa Künig aus St. Peter im Ahrntal ist 18 Jahre alt und fühlt sich in der Weihnachtszeit geborgen.

Ihre Lieblingsnascherei ist Lebkuchen!

Hannah Tonner ist 18 Jahre alt und lebt am Deutschnonsberg. Die Vorweihnachtszeit erinnert sie an

die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Dabei spielen Besinnlichkeit und Geborgenheit eine große

Rolle. Was Weihnachtsnaschereien angeht schlürft sie gerne Mamas Weihnachtspunsch zu

Lebkuchen nach Uromas Geheimrezept.