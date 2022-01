Green Pass: HGV begrüßt klare Position der EU

Bozen – Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) begrüßt die Entscheidung des EU-Ministerrats in Brüssel, für grenzüberschreitende Reisen wieder einheitliche Regelungen einzuführen. Das betrifft vor allem auch die Gültigkeit des Green Pass, welcher bis dato für Geimpfte neun Monate und für Genesene sechs Monate gilt. In Italien soll die Laufzeit des Green Pass ab 1. Februar 2022 auch für Geimpfte auf sechs Monate reduziert werden. Dies gilt dann auch für Ausländer, welche sich zu Urlaubszwecken in Italien aufhalten.

„Diese Regelung und die erschwerten Einreiseformalitäten haben den Wintertourismus stark beeinträchtigt und zu zahlreichen Stornierungen geführt“, erklärt HGV-Präsident Manfred Pinzger. Pinzger konnte kürzlich Tourismusminister Massimo Garavaglia bei einem Treffen am Kronplatz über die Folgen dieser Maßnahmen für den Wintertourismus in Südtirol informieren.

Er ersuchte den Minister, in Rom dahingehend einzuwirken, dass der Green Pass in Italien dieselbe Gültigkeit aufweist, wie in anderen EU-Ländern auch. Der HGV hat auch EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann ersucht, die Thematik auf EU-Ebene voranzubringen. Dieser hat eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt. Die Entscheidung des EU-Ministerrates, auf ein einheitliches Reglement bei grenzüberschreitenden Reisen hinzuwirken, ist somit ein wichtiges Signal, schreibt der HGV in seiner Presseaussendung.

„Jetzt geht es darum, die restliche Wintersaison zu retten“, sagt Pinzger. Der HGV hofft nun, dass die italienische Regierung die Vorschläge der EU zum vereinfachten grenzüberschreitenden Reisen übernimmt und diese umgehend in Kraft setzt. „Wichtig ist zudem, dass die Gültigkeit des Green Pass für Geimpfte in Italien bei neun Monaten bleibt, ansonsten haben wir die paradoxe Situation, dass der ausländische Gast mit seinem neun Monate gültigen Green Pass zwar in Italien einreisen kann, im Hotel aber eventuell nicht einchecken, den Skipass nicht kaufen und in kein Restaurant eintreten kann. Das kann es wohl nicht sein“, unterstreicht HGV-Direktor Thomas Gruber abschließend in einer Presseaussendung.