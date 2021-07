Krankenhaus Padua: Ja zum grünen Pass, aber keine Verpflichtung, ihn aus Gründen des Datenschutzes vorzuzeigen

„Die Vorlage des sogenannten grünen Passes durch den Besucher berechtigt ihn zum Zutritt zu den Einrichtungen des Krankenhauses“, aber die Vorlage des grünen Ausweises “ kann am Eingang nur auf freiwilliger Basis erfolgen und er kann unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen aus keinem Grund vom Besucher zwangsweise verlangt werden“.



Dies geht aus einem Dokument des Krankenhauses Padua hervor, das vom Verwaltungs- und Gesundheitsdirektor unterzeichnet wurde. (datiert auf den 19. Juli 2021) In der Tat“, so heißt es, „enthält der grüne Ausweis mehr Informationen als unbedingt erforderlich, um Zugang zum Krankenhaus zu erhalten, und daher ist es eine Verletzung der Privatsphäre, einen Besucher zu zwingen, ihn vorzuzeigen“.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Luca Zaia, Präsident der Region Venetien: „Wir hatten beantragt, den Grünen Pass für den Zugang zu den Krankenhäusern zu verwenden, aber der Datenschutzbeauftragte hat dies abgelehnt. Wir haben darum gebeten, aber uns wurde gesagt, dass es nicht möglich ist, und wir haben uns dann angepasst.

Quelle: https://tgpadova.telenuovo.it