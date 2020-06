Kulturzeit: Trainingscamp Südtirol – Unterstützung für Jugendliche – Podcast

Was tun, wenn Jugendliche ihre Eltern nicht mehr respektieren? Und was, wenn ihnen das eigene Leben entgleitet, sie in Kriminalität und/oder Drogen abrutschen?

Das Trainingscamp Südtirol unter Leitung von Jirko Prybil – das erste und einzige seiner Art derzeit hierzulande – versucht, Jugendlichen neue Perspektiven zu geben und sie aus der Abwärts-Spirale zu holen:

Mit sehr viel Sport, knallharten Regeln, Disziplin und Respekt.



In der letzten „Kulturzeit“ hatte Barbara Bonmann Gelegenheit, von Jirko Prybil alles über Konzept, Ablauf und Erfolgsquoten des Trainingscamps zu erfahren. Der Trainer weiß genau, worüber er spricht, war er vor Jahren doch selbst einer jener kriminellen Jugendlichen und hat selbst ein solches Trainingscamp besucht. Heute möchte das gelernte weitergeben und Jugendlichen helfen, zurück in die Gesellschaft zu finden.

Im Podcast der Sendung berichtet Jirko Prybil unverblümt über seine Vergangenheit, erklärt warum die Strategie des Trainingscamp so erfolgreich ist und wie er mit den Jugendlichen arbeitet.

Weitere Infos finden Interessierte im Internet auf Facebook und Instagram unter „Trainingscamp Südtirol„.

