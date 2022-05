LanaLive „Collaborations“ Eröffnung / Inaugurazione – Freitag 13. Mai 2022 19.30 Uhr

Freitag, 13. Mai 2022, 19.30 Uhr

Eröffnungsrundgang

Treffpunkt: Rathausplatz, Lana

Eröffnet wird LanaLive Collaborations am Freitag, 13. Mai 2022 um 19 Uhr mit einem Rundgang am Gries, Treffpunkt ist der Rathausplatz. Der Rundgang leitet zu verschiedenen Kunstwerken:

– Als Neutro arbeiten seit 2015 die Wienerin Anna Neuwirth und der Bozner Martin Troger zusammen. Sie verfassen gemeinschaftliche literarische Texte. Ihr Manifest „Das Schreiben ist kollaborativ“ ist auf Litfaßsäulen im Dorfzentrum plakatiert.

– Der Kiosk, – in Berlin „Späti“ genannt – ist in vielen Städten nicht mehr wegzudenken. Er ist weit mehr als nur das Lädchen um die Ecke, gefüllt mit Zeitungen, Zeitschriften, Alkoholika, Tabakwaren, Süßigkeiten und Dingen des täglichen Bedarfs. Vom Kleinladen mutierte er zum sozialen Raum und so mancher Laden gehört mittlerweile zur Partyzone. In einer Installation im Backificio beleuchtet die Berliner Künstlerin SILKY das Phänomen mit zig selbstgestalteten Produkten.

– Samen Kalantari ist ein in Bozen lebender international anerkannter Glaskünstler, er hat eigens für LanaLive ganz neue Objekte entwickelt, die das Morgen- mit dem Abendland verbinden und uns auf eine künstlerische Kulturreise schicken.

Freitag, 13. Mai 2022, 20 Uhr

Eröffnung Werkbank / Innenhof Thalerhof

Am Gries 20, Lana

– L’Ospite e l’intruso (Der Gast und der Eindringling) ist ein Projekt, das zwischen 2009 und 2011 im Atelier des Künstlers und Kurators Ermanno Cristini entwickelt wurde. Für LanaLive wird das Konzept des „Eindringens / Besetzens“ um die Dimension der Kooperation erweitert. Cristini spielt mit dem italienischen Begriff „ospite“, was sowohl diejenige Person bezeichnet, die aufnimmt, als auch jene, die aufgenommen wird.

Die Künstler*innen Umberto Cavenago, Serena Fineschi, Giovanni Morbin, Luca Scarabelli, Irene Fernandez Arcas, Thomas Sterna und Giancarlo Norese usw.) nistet er im Atelier von Hannes Egger in Lana ein, indem sie dem Gastgeber Anweisungen geben.

Der Eröffnungsrundgang endet im Innenhof des Ansitz Thalerhof, (Werkbank) wo der Music Designer mr. coon mit selbstkreiertem Sound aufwartet.

Freitag, 13. Mai 2022, 21 Uhr

Autokino

Parkplatz X-Laser, Lana

Wer gerne den bewegten Bildern folgt, kann mit LanaFilm um 21 Uhr auf dem Parkplatz von X-Laser in Lana ein Autokino besuchen und sich den Film Mad Max von Georg Miller ansehen. (Anmeldung an: info@lanafilm.it)

Venerdì 13 maggio 2022, ore 19.30

Tour di inaugurazione

Punto d’incontro: Piazza Municipio, Lana

LanaLive Collaborations si aprirà venerdì 13 maggio 2022, ore 19, con una passeggiata nella zona di am Gries; punto d’incontro sarà piazza Municipio. Il percorso condurrà a diverse opere d’arte:

– Sotto il nome di Neutro, Anna Neuwirth di Vienna e Martin Troger di Bolzano lavorano insieme dal 2015, scrivendo testi letterari. Il loro manifesto „La scrittura è collaborativa“ sarà affisso su tabelloni pubblicitari nel centro del paese.

– I chioschi – chiamati a Berlino Späti – sono diventato elementi irrinunciabili in molte città. Sono molto più del piccolo negozio dietro l’angolo e traboccano di giornali, riviste, bevande alcoliche, tabacchi, dolci e generi di prima necessità. Da un piccolo negozio, si sono trasformati in uno spazio sociale e molti negozi ora sono delle Partyzone. In un’installazione presso il Backificio, l’artista berlinese SILKY illustrerà questo fenomeno con un’infinità di prodotti di sua realizzazione.

– Samen Kalantari è un artista del vetro riconosciuto a livello internazionale, che vive a Bolzano. Per LanaLive, ha sviluppato oggetti completamente nuovi, che collegano l’Oriente con l’Occidente e ci conducono in un viaggio artistico-culturale.

Venerdì 13 maggio 2022, ore 20

Inaugurazione

Werkbank / Innenhof Thalerhof, Am Gries 20, Lana

– L’Ospite e l’intruso è un progetto sviluppato tra il 2009 e il 2011 nello studio dell’artista e curatore Ermanno Cristini. Per LanaLive, il concetto di „invasore/occupante“ viene ampliato per includere la dimensione della cooperazione. Cristini gioca con il termine italiano ospite, che significa sia la persona che ospita che la persona che viene ospitata. Gli artisti Umberto Cavenago, Serena Fineschi, Giovanni Morbin, Luca Scarabelli, Irene Fernandez Arcas, Thomas Sterna e Giancarlo Norese ecc.) verranno ospitati nello studio di Hannes Egger (Werkbank) a Lana e daranno istruzioni al loro ospite.

Il tour di inaugurazione si concluderà nel cortile interno della tenuta Thalerhof, dove il music designer mr. coon diffonderà le sue creazioni musicali.

Venerdì 13 maggio 2022, ore 21

Cinema drive-in

Parcheggio X-Laser, Lana

Ad attendere gli amanti del grande schermo ci sarà LanaFilm, cinema drive-in ospitato nel parcheggio della ditta X-Laser di Lana. Alle ore 21, verrà proiettato il film Mad Max di Georg Miller.