Microsoft verlängert Windows 10 Sicherheitsupdates für Europa

Microsoft reagiert auf Kritik von Verbraucherschutzorganisationen und verlängert den Update-Support für Windows 10 im Europäischen Wirtschaftsraum. Nutzer können nun kostenlos Sicherheitsupdates bis zum 14. Oktober 2026 erhalten, ohne dass ein kostenpflichtiges Programm notwendig ist.

Einfache Anmeldung mit Microsoft-Konto ausreichend

Keine Cloud-Pflicht – nur regelmäßige Anmeldung notwendig

Um weiterhin die Updates zu erhalten, müssen Nutzer sich mindestens alle 60 Tage mit ihrem Microsoft-Konto anmelden. Früher erforderliche Bedingungen wie Cloud-Backups entfallen. Damit erleichtert Microsoft den sicheren Übergang für alle, deren Geräte noch nicht Windows 11 unterstützen.