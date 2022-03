Nachhaltige Landwirtschaft: Paradigmenwechsel für eine zukunftsfähige Gesellschaft

Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen ist es nur ein kurzer Weg, bis auch

Landwirtschaft Thema wird. Südtirols Netzwerk für Nachhaltigkeit hat sich im Monat

Februar zukunftsfähiger Landwirtschaft und der Frage, was es dafür braucht, gewidmet.

In Südtirol spielt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Insgesamt 241.952 Hektar Fläche

werden landwirtschaftlich genutzt. Das ist immerhin fast ein Drittel der Gesamtfläche des

Landes. 20.212 Betriebe gibt es hier, auf denen Viehwirtschaft, Reb- oder Obstkultur, Wiesen-

, Weide- und Ackerland Platz finden. Doch wie nachhaltig ist Südtirols Landwirtschaft

aufgestellt? Was für eine Landwirtschaft brauchen wir für eine zukunftsfähige Gesellschaft und

wie kann diese aussehen?

Südtirols Netzwerk für Nachhaltigkeit hat sich gemeinsam mit der Sozialgenossenschaft

blufink in einer Conflict Kitchen genau diesem Thema gewidmet. 13 Impulsgeber*innen aus

unterschiedlichen Realitäten haben sich mit insgesamt 45 Teilnehmer*innen am 17. Februar 2022

zu diesen Themen ausgetauscht. In der Veranstaltung wurde nicht nur die momentane

Situation analysiert, sondern der Fokus vor allem auf neue gelebte Alternativen und Wege

gelegt.

„Abseits von lautstarken Auseinandersetzungen gibt es bereits jetzt viele gute und

praktikable Ansätze, um Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten“, bekräftigt Georg Niedrist vom

Institut für Alpine Umwelt der Eurac. Häufig würden neue Ideen jedoch an Widerständen in der

Familie oder an Traditionen, ganz zu schweigen von bürokratischen oder finanziellen Hürden,

scheitern. „Südtirol befindet sich auf dem richtigen Weg.

Es tut sich seit zwei bis drei Jahren sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“, so Toni Riegler, Obmann von Bioland Südtirol, „Fast jeder Sektor hat sich damit intensiv auseinandergesetzt. Jedoch halten

wir als Südtiroler*innen manchmal krampfhaft an alten Strukturen fest.“

Eine, die diese alten Strukturen mit neuen Ideen aufbrechen will, ist Meike Hollnaicher. Für

ihre Diplomarbeit in Eco-Social Design an der Universität Bozen rief sie “Farmfluencers of

South Tyrol” ins Leben. Das Storytelling-Projekt fokussiert alternative Modelle der

Landwirtschaft in Südtirol und stellt diese in Videos und Interviews vor.

Das Ziel: Ökosoziale Transformation und die Erhaltung der kleinbäuerlichen Betriebe in Südtirol. „Bei uns geht es

um den entscheidenden Impuls, den es braucht, um neue Wege zu gehen“, so Hollnaicher.

Die Farmfluencers und ihre Geschichten wollen Mut machen und inspirieren, um verschiedene

Ideen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu verbreiten. Wichtig ist dabei vor allem, dass

die Transformation ganzheitlich ist und nicht nur auf die ökologische Komponente reduziert wird.

„Soziale und ökonomische Nachhaltigkeit sind genauso wichtig, um die

Lebensmittelproduktion ausgewogen und langfristig sicherzustellen“, bestätigt auch Georg

Niedrist von Eurac Research. Klima, Biodiversität und Nährstoffkreisläufe seien dabei die

globalen und regionalen Hauptkonfliktpunkte für eine ökologische Nachhaltigkeit.

„Um diese Reibungspunkte zu entschärfen, braucht es ein Zusammenspiel von Landwirtschaft

(Extensivierung), Politik (gezielte Förderungen) und Konsum (weniger Verschwendung, faire

Preise).” In dieselbe Kerbe schlägt auch Marianne Kunz von der Stabsstelle für Nachhaltigkeit

des Südtiroler Bauernbundes: „Wir treiben natürlich auch die soziale und ökonomische

Nachhaltigkeit voran, zum Beispiel über die Stärkung von regionalen Kreisläufen oder über

neue Wege der Vermarktung von bäuerlichen Produkten. Das muss Hand in Hand gehen,

damit wir tatsächlich neue Wirtschaftsweisen etablieren und die Landwirtschaft transformieren

können.“

Ausführlichere Informationen zum Thema nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft und

einen Einblick in die Gespräche der Conflict Kitchen zum Thema “AgriCulture” werden in

Kürze in einem booklet veröffentlicht, das als News-Beitrag auf future.bz.it einsehbar ist.