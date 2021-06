Radio Darc – Mobilfunk 6G kommt

Das neue 5G Mobilfunknetz wird in Deutschland gerade ausgerollt. Es soll eine deutlich höherer Bandbreite und bessere Versorgung versprechen. Aber es wird bereits heute schon an einem Nachfolger entwickelt, das ist Mobilfunk 6G (6. Generation). Was 6G in ein paar Jahren alles können soll, das erfährt man in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 6. Juni 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz