Radio DARC – Nachlese und Interessantes von der HAM RADIO in Friedrichshafen

Mehr als 10000 Funkamateure aus aller Welt haben sich am letzten Juni-Wochenende auf den Weg nach Friedrichshafen am Bodensee gemacht, um sich zu treffen und um sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Funkteczhnik zu informieren.

Und was es so alles Interessantes auf der Fachmesse „HAM RADIO“ zu sehen gab, darüber informieren wir Sie in dieser Sendung ausführlich in einem Rückblick.

Sendetermin: Sonntag, 3. Juli 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!