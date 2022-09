Radio DARC – Neue Amateurfunk Verordnung in Deutschland

Vor wenigen Tagen hat eine Nachricht unter den Funkamateuren eingeschlagen wie ein Blitz: Das zuständige Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass die Amateurfunk-Verordnung modernisiert wird. Demzufolge wird der Einstieg in das Funk-Hobby deutlich erleichtert und die Funkamateure erhalten mehr Rechte. Details dazu hören Sie gleich in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 18. September 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!