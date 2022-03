Was passiert, wenn Putin den Gashahn abdreht? – Gefahr von Stromausfällen in Italien

Was passiert in Italien, wenn Russland beschließt, das Gas abzustellen? Mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben wir uns an den schlimmsten Fall gewöhnt. Nach den gegen Russland verhängten schweren Sanktionen besteht die Gefahr, dass es zu einer neuen Phase des Krieges kommt, in der es auch um Energie geht.

Gas aus Russland: Risiko von Stromausfällen in Italien, die Studie

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte gegenüber der BBC, das Land habe „das Recht, eine entsprechende Entscheidung zu treffen und ein Embargo für die Durchleitung von Gas durch die Nord Stream 1-Pipeline zu verhängen“. In der Tat bereitet die EU-Kommission weitere Sanktionen gegen Russland vor, die den Energiesektor betreffen, einen Schlüsselsektor, da Europa 40 % seines Erdgases und 25 % seines Öls aus Russland bezieht. Die europäischen Staats- und Regierungschefs scheinen auszuschließen, dass die Sanktionen über den Energiebereich hinausgehen, aber eine totale Blockade würde zu einem tragischen Szenario führen.

Laut der vom Corriere della Sera veröffentlichten Studie der Eni-Stiftung könnte die Regierung, wenn Russland beschließt, Italien nicht mehr mit Gas zu beliefern, Rationierungen und „programmierte Abschaltungen“ beschließen, die zu Stromausfällen führen könnten. In Italien liegt der durchschnittliche Verbrauch bei etwa 70 Milliarden Kubikmetern Gas. Im Jahr 2021 kommen 28,3 Milliarden aus Russland, also etwa 40 Prozent des Gesamtvolumens.

Drei Lösungen

In der Studie werden drei Lösungen vorgeschlagen, um Stromausfälle zu vermeiden und den Zustrom von Gas aus Russland zu verringern. Die erste besteht darin, die Importe aus Algerien und Libyen zu erhöhen, die zweite darin, die heimische Produktion zu steigern, und schließlich die Lagerhaltung zu erhöhen. Trotz all dieser Maßnahmen könnten jedoch 58,4 Milliarden Kubikmeter Gas immer noch nicht ausreichen.

An dieser Stelle sollte der Wärmesektor, der im vergangenen Jahr 25,9 Milliarden Kubikmeter Gas absorbiert hat, von der Kürzung ausgenommen werden, indem die erneuerbaren Energien gefördert und Kohlekraftwerke reaktiviert oder bestehende Anlagen modernisiert werden.