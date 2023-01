Was weiss die KI “ChatGPT” von LH Arno Kompatscher?

Arno Kompatscher wurde am 19. März 1971 in Völs am Schlern, Südtirol, Italien geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und machte seinen Abschluss 1994.

Nach seinem Studium begann Kompatscher seine politische Karriere als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Völs am Schlern. Von 2005 bis 2013 war er Bürgermeister von Völs am Schlern und von 2011 bis 2013 stand er zudem als Präsident dem Südtiroler Gemeindenverband vor.

Im Jahr 2014 wurde Kompatscher zum Landeshauptmann von Südtirol gewählt und hat seitdem in dieser Funktion gedient. Er ist Mitglied der Südtiroler Volkspartei und hat sich während seiner Karriere für die Belange der Menschen in Südtirol eingesetzt. Er ist ein Verfechter der Autonomie und hat sich für die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus und der Kultur in der Region eingesetzt. Kompatscher hat auch ein starkes Engagement für den Umweltschutz gezeigt und sich für Maßnahmen zum Schutz der Natur und zur Reduktion von Treibhausgasen eingesetzt.