Wie lange kann eine übliche Ethereum (ETH) Transaktion dauern?

Bei jedem Zahlungssystem ist einer der wichtigsten Leistungsindikatoren der Wert der maximalen Transaktionsgeschwindigkeit. Im Ethereum-Netz wird die durchschnittliche Transaktionsgeschwindigkeit im Jahr 2021 nicht einmal ein paar Dutzend Zahlungen pro Sekunde erreichen. Betrachten Sie in diesem Uberblick über Kryptowährungen, wie Transaktionen im Ethereum-Netzwerk ablaufen und wovon sie abhängen. Die Nachrichten sind keine Finanzberatung.

Prinzip der Transaktionsverarbeitung

Krypto-Zahlungssysteme, die in Germany ohne zwischengeschaltete Stellen arbeiten, ermöglichen es, eine Reihe von Verfahren aus dem Zahlungsprozess auszuschließen und diesen durch die Automatisierung und Streichung einer Reihe von Aktionen erheblich zu beschleunigen. Dies ist möglich aufgrund von:

Anwendung kryptografischer Methoden zur Informationssicherheit und Benutzerautorisierung;



direkte Verbindung von Sender und Empfänger der Zahlung im Echtzeitmodus über das globale Netz mittels Sicherheitsprotokollen;



hohes Maß an Vertrauen zwischen den Teilnehmern;



Unmöglichkeit, die Transaktion zu stornieren.



Im Ethereum-Netzwerk wird die Skalierbarkeit deutlich erhöht, wenn zusätzliche Ketten, die mit der Hauptblockchain verbunden sind, dem Netzwerk hinzugefügt werden. Der Einsatz eines Netzwerks mit PoW- und PoS-Segmenten wird das Geschwindigkeitsproblem vollständig lösen, aber solange Ethereum nur eine PoW-Blockchain hat, werden schwebende Transaktionen erfolgreich existieren.

Im Ethereum PoW-Netzwerk entscheiden die Mining-Pools (oder große Solo-Miner mit eigenen vollständigen Nodes), welche Transaktionen in den Block aufgenommen werden. Vor der Aufnahme in den Block werden die Transaktionen in einem gemeinsamen Pending Pool gespeichert, aus dem die „fettesten“ Transaktionen von den Mining Nodes (Pools) in eine eigene Liste (eine verkleinerte Kopie des gesamten Mempools) aufgenommen werden.

Ein Geschäft mit einer niedrigen Gebühr wird möglicherweise nie in den Block aufgenommen, wenn es viele andere, attraktivere Alternativen gibt. In einigen Fällen können jedoch auch Transaktionen mit minimalen Gebühren in den Block aufgenommen werden.

Wovon hängt die Durchlaufzeit einer Transaktion im Ethereum-Netzwerk ab?

Eine von der Wallet signierte Transaktion im Ethereum-Netzwerk, zum Beispiel auf der Börsen-Website https://changelly.com/de/buy/eth-eur , wird auf verschiedene Weise validiert und in die Blockchain aufgenommen, wobei die meisten davon eine gewisse Zeit in der Schwebe sind. Wenn das Netz wenig belastet ist und der Provisionssatz ausreicht, kann die Transaktion in den nächsten Block aufgenommen und innerhalb weniger Sekunden ausgeführt werden. Die Transaktionslaufzeiten in Ethereum-Netzwerken hängen hauptsächlich von zwei Faktoren ab:

Zeit zwischen den Blöcken, die an ein vom Entwickler definiertes Timing gebunden ist;



maximale Anzahl von Transaktionen, die ein einzelner Block enthalten kann.



Die Häufigkeit der Blockerzeugung in PoW-Blockchains wird durch Änderung der Mining-Komplexität geregelt. Im Bitcoin-Netzwerk beträgt die Zielzeit zwischen den Blöcken 10 Minuten, im Ethereum-Netzwerk sind es 13–15 Sekunden. Je kürzer die Zeit zwischen den Blöcken ist, desto höher ist der Durchsatz des Netzes. Die Zeit zwischen den Blöcken darf nicht zu kurz sein, da es problematisch ist, einen synchronen Betrieb eines solchen Netzes auf globaler Ebene zu gewährleisten.

Wie man die Geschwindigkeit der Zahlungsabwicklung erhöht

Die Menge der Informationen, die ein einzelner Block enthalten kann, ist durch seine (maximal mögliche) Größe und die Menge der darin enthaltenen Daten begrenzt. Der einfachste Weg, die Leistung zu steigern (ohne zeitliche Verkürzung zwischen den Blöcken), besteht also darin, die Blockgröße zu erhöhen. Außerdem ist es möglich, die Anzahl der verarbeiteten Transaktionen durch Optimierung, Entfernung und/oder Entfernung einiger Serviceinformationen aus einem Block zu erhöhen.

Man kann noch das Netz zu entlasten, indem zusätzliche Kommunikationskanäle in das System eingeführt werden, die nahezu sofortige Zahlungen ermöglichen, wie z. B. die Lichtnetztechnologie. Außerdem sollten die Gebühren (Txn Fee) so festgelegt werden, dass sie der Netzauslastung entsprechen, um ein Aufhängen der Transaktionen zu vermeiden.

Probleme bei Transaktionen mit Kryptowährungen

Die Möglichkeiten von Kryptowährung Kaufen Systemen sind nicht unbegrenzt. Sie werden erst seit wenigen Jahren als Zahlungsmittel eingesetzt und sind daher nicht unproblematisch. Die größten Probleme der beliebten Kryptowährung Tauschen sind:

niedrige Transaktionsgeschwindigkeiten (geringe Bandbreite);