Alperia öffnet neues Kundenbüro in Bozen

Seit dieser Woche steht den Kunden von Alperia ein neues Kundenbüro zur Verfügung. In Bozen hat am heutigen Mittwoch, 7. Februar 2017, ein neuer Energy Point am Mazzini Platz geöffnet. Er ist neben dem historischen Kundenbüro in der Zwölfmalgreiener Straße eine zweite Anlaufstelle in der Landeshauptstadt.

Im neuen Kundenbüro von Alperia Energy, die Verkaufsgesellschaft von Alperia, stehen die Kundenberater für alle Fragen und um die Strom- und Gaslieferung zur Verfügung. Mit der Neueröffnung ist Alperia jetzt mit sechs Energy Point in ganz Südtirol präsent und bietet damit seinen Kunden einen noch näheren und persönlicheren Beratungsservice.

Der neue Energy Point am Mazzini Platz wird am Samstagvormittag, 11. Februar, im Rahmen eines kleinen Umtrunks für die Bevölkerung offiziell eröffnet. Von 10 bis 12 Uhr werden auch die Spieler des HCB Südtirol Alperia anwesend sein, die Alperia als Hauptsponsor unterstützt.