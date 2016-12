Krampusumzug der Höllenschlucht Krampus Lana 2016 – Fotos

Bereits zum 10. Mal veranstalteten die Höllenschlucht Krampus Lana ihren traditionellen Krampusumzug am 5. Dezember 2016. Wie in den vergangenen Jahren haben auch heuer zahlreiche Krampusse das Dorf belebt. Ab 17.00 Uhr bewegte sich der Umzug mitsamt Krampussen, Nikolaus, Engelen und mehreren Wagen vom Parkplatz Pizzeria Alpen Richtung Oberlana. Der Umzug dauerte zirka 2 Stunden und begeisterte alle Anwesenden aus Nah und Fern. Vor dem Raiffeisenhaus Lana gab es auch einen Glühweinstand, wo nach dem Umzug noch bis spät in die Nacht gefeiert wurde. Es war wieder ein durchaus gelungener Krampusumzug!



Ein paar Eindrücke: