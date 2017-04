Frauenmuseen international – ein starkes Netzwerk

Die Direktorin des Meraner Frauenmuseums Sissi Prader und die Koordinatorin der Internationalen Vereinigung der Frauenmuseen (IAWM) Astrid Schönweger besuchten Barbara Bonmann im letzten „Montagstreff“.

Beide waren am 08. März zum Internationalen Tag der Frau nach Brüssel ins EU-Parlament geladen, um die Veranstaltung „Die Stärkung der wirtschaftlichen Stellung der Frau – Aufforderung zum gemeinsamen Handeln“ kulturell mit den im IAWM vereinigten Frauenmuseen zu umrahmen. Dies geschah in Form von Roll-Ups, die Ausstellungsstücke aus 11 verschiedenen Frauenmuseen zeigten.

Ebenfalls im März besuchten Sissi und Astrid den Euregio-Kongress „Über den Ausschnitt hinaus“ in Borgo in der Valsugana, wo ein kleines aber sehr feines Frauenmuseum zu finden ist. Hier gab es zwei Tage lang Referate zu relevanten Frauenthemen und einen Workshop zu erfolgreichem Netzwerken.

Astrid Schönweger und Sissi Prader hatten viel Interessantes zu erzählen über das IAWM, ihre Erlebnisse und Begegnungen in Brüssel und den Kongress in Borgo. Es lohnt sich auf jeden Fall den Download der Sendung zu nutzen und diese nachzuhören.

Viel Spannendes tut sich zur Zeit auch im Meraner Frauenmuseum im Rahmen der laufenden Sonderausstellung „ICH AM GIPFEL – Eine Frauenalpingeschichte“.

Die Ausstellung, die vom Frauenmuseum in Hittisau (A) als Leihgabe übernommen wurde, stellt Lebensgeschichten und -entwürfe der bergsteigenden Frauen vor. Dazu gibt es im Laufe des gesamten Jahres eine Reihe von Veranstaltungen, zum Beispiel ein Frauensalongespräch über die berühmte „Geierwally“ am 27. April oder einen Abend mit der Wirtin der Flaggerschaftehütte im Sarntal Elisabeth Illmer, die die Bergspitzen sämtlicher Kontinente erklommen hat, am 04. Mai 2017.

Informationen zu allen Veranstaltungen findet man nicht nur auf der Homepage des Meraner Frauenmuseums sondern auch im neu geschaffenen Blog „IchFrau“ des Museums.

www.museia.it

www.ichfrau.com