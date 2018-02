Kulturzeit: Lesen Hören Tanzen

Am 19. Februar 2018 bietet die “Kulturzeit” auf Radio Sonnenschein jede Menge Tipps:

einen Lesetipp gibt es von Susanna Valtiner vom Buchladen Lana, ein Konzerttipp kommt aus der Maia-Lounge in Meran, einen Hörbuchtipp für weltgewandte Smalltalker hat Oliver Heinze im Angebot und die Meraner Band “Vinorosso” hat einen brandneuen Song und somit musikalischen Tipp im Gepäck. Last but not least gibt´s auch noch einen Kinotipp und die Musikplattform “Uploadsounds” hat für Musiker etwas Wichtiges anzukündigen !

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!